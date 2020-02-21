Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиХуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
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