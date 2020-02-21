Армия и оружие
РИА НовостиХуситы запустили баллистические ракеты в сторону Саудовской Аравии
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили несколько баллистических ракет, запущенных правящими на севере Йемена мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситы), передает саудовское агентство SPA со ссылкой на арабскую коалицию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Саудовская Аравия перехватила ракеты хуситов, выпущенные с территории Йемена
Московский Комсомолец21:32
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Кино
Седьмой сезон «Сватов» станет последним
Авто
АвтоВАЗ начал сборку лимитированной версии Lada XRay Cross Instinct
Источник пишет, что пока на линии Lada XRAY Cross Instinct выпускают 2-3 автомобиля в смену.
Армия и оружие
Новейшая российская «Булава» уступила 30-летнему американскому «Трезубцу»
Константин Сивков, военный эксперт, сообщил о том, что баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», разработанная в России и принятая на вооружение 2 года назад, уступает 30-летней американской UGM-133A Trident II D5, известной как «Трезубец».
Технологии
Google неожиданно выпустила новый Android 11
Американская компания запустила тестирование новой версии операционной системы Android 11, которая должна быть представлена в третьем квартале года.
Технологии
Apple разрешит менять стандартные браузер и почту в iPhone
Компания Apple собирается добавить в операционную систему iOS новый функционал.
Здоровье
Министр здравоохранения объявил об укрупнении медучреждений Бийска
Заседание городской Думы проходит 20 февраля в Бийске. Перед депутатами выступил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в комедии
Об участии 29-летней актрисы в своём проекте сообщил режиссёр Адам Маккей Дженнифер Лоуренс снимется в новой картине Адама Маккея "Don't Look Up" (ред. - дословный перевод "Не смотри вверх").
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Общество
В ПФР объяснили изменения в получении пенсий на банковскую карту
В Пенсионном фонде России напомнили, что с 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться только на карты национальной платежной системы «Мир».
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на филиал геодезической службы РАН.
Происшествия
Психбольной зарезал дедушку на перроне автовокзала
В городе Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) неадекватный мужчина зарезал незнакомца.
Армия и оружие
Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
Как отмечают эксперты, несмотря на то, что F-15EX развивает более высокую скорость, чем Су-35С – 2,5 Маха против 2,25 Маха - российский самолет оснащен более мощным радаром "Ирбис-Э".
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Кино
Трамп раскритиковал вручение главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Наука
Эксперты выяснили, как можно бороться с мигренью
Проведя эксперименты с десятками добровольцев, страдающих мигренью, сотрудники Университета Бирмингема (Великобритания) доказали, что гипервозбудимость зрительной коры мозга действительно имеет прямое отношение к механизму возникновения боли.
Хоккей
Панарин признался, что обмен из «Чикаго» до сих пор его смущает
Происшествия
Россияне задержаны в Дании по подозрению в контрабанде кокаина
В Дании задержаны шестеро россиян, их подозревают в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island, сообщили в полиции Копенгагена.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
Армия и оружие
Россия не стремится к военному доминированию, заявил посол в США
Укрепление обороноспособности остаётся приоритетом для России, при этом страна не стремится к военному доминированию, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня защитника Отечества.
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Происшествия
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
Общество
Рекордное число браков было зарегистрировано в Забайкалье 20 февраля
Напомним, в 2020 году в День всех влюблённых, 14 февраля, зарегистрировали браки на территории Забайкальского края 49 пар.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Экономика
Экономист оценил заявление постпреда МВФ на Украине
Экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский оценил заявление постпреда Международного валютного фонда на Украине Йосты Люнгмана, согласно которому Киев должен за счёт структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь нынешнего уровня Польши.