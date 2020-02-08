Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось

Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 06:03

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Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

ТАССвчера в 06:03

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

РИА Новостивчера в 06:43

Алтайскому краю дадут 100 млрд на борьбу с бедностью

Московский Комсомолец02:30

Чувашия получит свою долю 100-миллиардного транша

Правда ПФОвчера в 07:40

Правительство РФ выделит 50 млрд руб. на развитие 10 регионов с низкими показателями

iReactorвчера в 07:01

На первом этапе кабмин выделит отстающим регионам 50 млрд рублей

Давыдов.Индексвчера в 11:26

Алтайский край получит 10 млрд рублей как отстающий регион

АМИТЕЛвчера в 23:29
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Происшествия

В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

BFM.ru 01:46
Экономика

РФ и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи пришли к соглашению сохранить условия поставок российских нефти и газа.
REGNUM вчера в 22:03
Общество

200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США

Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Красная весна 04:21
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Здоровье

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Аргументы недели 04:42
Политика

Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях между странами

Новый посол США в России Джон Салливан заявил, что отношения между странами достигли низшей точки за последние 30 лет — то есть за всю постсоветскую историю Российской Федерации и за весь период с конца холодной войны.
Lenta.ru 03:40
Армия и оружие

В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США

BFM.ru 01:20
Хоккей

Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Культура

Сериал «Друзья» вернется на экраны спустя 25 лет

Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.
Народные новости 06 февраля в 23:27
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

Интерфакс 05:18
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
Политика

Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона

Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
REGNUM вчера в 14:05
Происшествия

СК проводит проверку по факту ДТП с детьми в Кузбассе

RT на русском вчера в 12:01
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Общество

В Казани началось прощание с погибшим депутатом Госдумы Хайруллиным

РИА Новости 04:37
Армия и оружие

Эксперт рассказал о действиях войск Турции в сирийском Идлибе

Силы правительственной сирийской армии ведут наступательные действия по освобождению от террористов восточных районов провинции Идлиб, но им препятствуют турецкие военные.
Газета.Ru вчера в 11:58
Политика

Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
RT на русском 05:46
Спорт

Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

РБК 05:38
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК 06 февраля в 06:29
Общество

Обвиненного в убийстве ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи

Напомним, ранее на этой неделе на сайте "Двач" один из пользователей сообщил, что работает медбратом-анестезистом в госпитале для ветеранов, и убивал пациентов, отключая аппараты искусственной вентиляции легких.
Труд 05:46
Футбол

Клубы премьер-лиги выдвинули Прядкина на пост президента РПЛ

В середине января общее собрание клубов РПЛ досрочно переизбрало Прядкина на пост президента лиги.
РБК 05 февраля в 03:42
Общество

Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Парламентская газета 06 февраля в 11:29
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян отпраздновали первую годовщину

Пара долго обнималась и целовалась, а потом Манукян достал из машины роскошный букет белых роз и преподнес певице.
Актуальные Новости 00:20
Армия и оружие

Едва не сбитый Израилем пассажирский самолет оказался иракским

Lenta.ru 05:45
Кино

Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»

Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Donday.ru 05 февраля в 07:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Единоборства

Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
RT на русском вчера в 16:01
Общество

Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов

Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Российская газета 06:04
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