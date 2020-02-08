Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 06:03

Подробнее о событии

Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

ТАССвчера в 06:03

Хуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

РИА Новостивчера в 06:43

Алтайскому краю дадут миллиарды на борьбу с бедностью

Московский Комсомолец02:30

Чувашия получит свою долю 100-миллиардного транша

Правда ПФОвчера в 07:40

Правительство РФ выделит 50 млрд руб. на развитие 10 регионов с низкими показателями

iReactorвчера в 07:01

На первом этапе кабмин выделит отстающим регионам 50 млрд рублей

Давыдов.Индексвчера в 11:26

Алтайский край получит 10 млрд рублей как отстающий регион

АМИТЕЛвчера в 23:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Шоу-бизнес

Маша Распутина назвала дочь Любови Успенской невменяемой

News.ru 11:43
Происшествия

При жёсткой посадке самолёта в Стамбуле пострадали 120 человек

Губернатор Стамбула Али Ерликайя сообщил, что в результате жёсткой посадки самолёта в Стамбуле были госпитализированы 120 человек.
RT на русском 05 февраля в 13:24
Происшествия

Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане

Восемь человек погибли в результате столкновений и групповой драки в Жамбылской области Казахстана.
Известия 01:49
Общество

В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса

В китайском городе Ухане, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания.
Ведомости 02:51
Происшествия

Стало известно о 20 погибших в результате стрельбы в Таиланде

Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
Известия 12:01
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Общество

Принц Гарри не хочет, чтобы сын Арчи повторил его судьбу

По словам Гарри, решение о сложении полномочий старших членов королевской семьи было очень трудным для него и Меган, однако он не сожалеет о нем, так как хочет защитить свою семью.
Вести.Ru 05:38
Общество

Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Газета.Ru 11:49
Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости вчера в 21:38
Фигурное катание

Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Российская газета 11:30
Авто

Представлен Hyundai Creta второго поколения

Компания Hyundai показала вседорожник Creta нового поколения на выставке Auto Expo в Нью-Дели.
Motor вчера в 02:06
Общество

В Татарстане похоронили депутата Госдумы Хайруллина

Депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина, трагически погибшего накануне при жесткой посадке вертолёта, похоронили в субботу на мусульманском кладбище в казанском посёлке Мирный, сообщили РИА Новости в парламенте Татарстана.
РИА Новости 09:43
Политика

В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
Коммерсантъ вчера в 03:45
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа

RT на русском вчера в 15:53
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

После грозного окрика со стороны Меркель и давления системных СМИ - Кеммерих (который даже ни разу не правый, а классический либерал) был вынужден подать в отставку через сутки после избрания.
Комсомольская правда 11:15
Общество

Скорость распространения коронавируса замедлилась

Отмечается, что отношение зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему числу заболевших в феврале (7 февраля - показатель 10,2%) снизилось по сравнению с предыдущем месяцем (23 января - 46%).
Газета.Ru 09:41
Гаджеты

Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3

Astera 08:25
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Экономика

«Газпром» в 2020 году может разместить бонды на €6 млрд

Совет директоров "Газпрома" согласовал размещение в 2020 году бондов на общую сумму €6 млрд, говорится в сообщении компании на сайте раскрытия корпоративной информации.
ТАСС вчера в 02:24
Кино

«Джокер» номинирован на «Золотую малину»

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" попал в список претендентов на антипремию "Золота малина" в номинации "Худшее отношение к человеческой жизни и общественной собственности".
Газета.Ru 11:38
Происшествия

Экс-министра Карелии арестовали по подозрению во взятке

Напомним, экс-министра задержали по подозрению в получении взятки.
Российская газета 08:34
Теннис

Российские теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с Румынией

Победитель противостояния получит путевку в финальный турнир Кубка Федерации с участием 12 сборных, который состоится 14–19 апреля в Будапеште.
РБК 09:54
Общество

Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
REGNUM 02:03
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК 06 февраля в 17:31
Общество

Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
News.ru 10:08
Шоу-бизнес

Младшая внучка Иосифа Кобзона красотой пошла в жену певца

Третья жена Нинель родила артисту двух детей - сына Андрея и дочь Наталью, а те, повзрослев, подарили отцу Иосифу Кобзону семерых чудесных внуков.
Uznayvse.ru 05:03
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Происшествия

В квартире главы петербургского муниципалитета нашли подпольное казино

По версии правоохранительных органов, сеть подпольных казино, к которым принадлежит и квартира Калядина, была раскрыта в Санкт-Петербурге год назад.
РБК 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное