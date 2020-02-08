Экономика

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа

Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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с чего всё началось

Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
ТАССвчера в 06:03

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Кабмин на I этапе направит 50 млрд рублей на развитие 10 регионов с низкими показателями

ТАССвчера в 06:03

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РИА Новостивчера в 06:43

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Давыдов.Индексвчера в 11:26

Алтайский край получит 10 млрд рублей как отстающий регион

АМИТЕЛвчера в 23:29
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В Ленинградской области ребенок погиб, провалившись под лед

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