Экономика
РИА НовостиХуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.ТАССвчера в 06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ выделит 50 млрд руб. на развитие 10 регионов с низкими показателями
iReactorвчера в 07:01
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Наука
Новые причины возникновения рака раскрыли ученые
Ученым удалось раскрыть новые механизмы и генетические мутации, способствующие развитию заболевания.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Политика
Россия направила Франции ноту протеста из-за дела Винника
Посольство РФ в Париже направило французскому МИДу ноты протеста из-за дела экстрадированного из Греции основателя криптовалютной биржи BTC-е россиянина Александра Винника, сообщил глава дипломатического представительства Алексей Мешков.
Культура
Собчак с новым шоу на Первом канале обвинили в плагиате
Редакция телеканала RTVI обвинила Ксению Собчак и ее новое шоу, которое будет выходить на Первом канале, в откровенном плагиате.
Космос
Изучение «поедания» звезд черной дырой расскажет, вращаются ли черные дыры
Согласно наблюдениям, проведенным Джонкером при помощи рентгеновской обсерватории НАСА Chandra («Чандра»), источников, которые изначально были идентифицированы несколько лет назад в оптическом диапазоне, звезда в процессе поглощения черной дырой сначала излучает в видимом, а лишь затем – в рентгеновском диапазоне.
Происшествия
Жертвами массовой межнациональной драки в Казахстане стали 8 человек
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Политика
Зеленский встретился с Папой Римским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском и попросил его помочь с освобождением украинцев, пленённых в Донбассе.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Общество
В Британии вспомнили «русский крестьянский способ умножения»
Британский телеведущий и популяризатор математики Джонни Болл в очередном выпуске Numberphile, доступном на YouTube, вспомнил русский крестьянский способ умножения.
Фигурное катание
Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова упала во время своего выступления в ледовом шоу Art on Ice в швейцарском Цюрихе.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Футбол
Милошевич: по Карпину сразу было видно, что он станет большим тренером
Главный тренер «Партизана» Саво Милошевич рассказал о дружбе с наставником «Ростова» Валерием Карпиным, с которым они вместе играли в чемпионате Испании.
Политика
Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
Акция спикера палаты представителей Ненси Пелоси по уничтожению текста речи президента США — нарушение закона, сообщил 7 февраля журналистам глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Гаджеты
В России появился супербюджетный Samsung Galaxy A01
Общество
Рейтинг: кто зарабатывает больше всех в России
Как пишет "Российская газета", основываясь на данных рекрутингового портала HeadHunter, в Новосибирске искали "генерального директора / CEO", предлагая кандидату 800 тысяч рублей в месяц.
Культура
Российская певица выступит на церемонии вручения премии «Оскар»
Российская джазовая певица Анна Бутурлина, озвучившая героиню мультфильма «Холодное сердце-2», выступит на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится в ночь с 9 на 10 февраля, сообщает ТАСС.
Хоккей
Матч Евротура Швеция — Россия пройдёт при аншлаге
Матч Евротура Швеция — Россия, который состоится сегодня, 8 февраля, в Стокгольме, будет проходить при аншлаге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России.
Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Происшествия