Экономика
РИА НовостиХуснуллин: 10 проблемных регионов получат 100 млрд рублей в два этапа
Правительство РФ в два этапа выделит 100 миллиардов рублей 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
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Правительство РФ планирует направить в два этапа 100 млрд рублей на финансирование программ развития 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Решение о выделении 50 млрд на первом этапе уже принято, сообщил в пятницу журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.ТАССвчера в 06:03
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Правительство РФ выделит 50 млрд руб. на развитие 10 регионов с низкими показателями
iReactorвчера в 07:01
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