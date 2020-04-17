Недвижимость
Национальная служба новостейХуснуллин: Льготная ипотека под 6,5% коснётся только новых кредитов
Льготная программа ипотеки со ставкой в 6,5% будет распространяться только на вновь получаемые кредиты, заявил в эфире «Первого канала» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Оформить такую ипотеку смогут те, кто берёт её в первый раз, и только на первичное жильё, уточнил он.
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Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
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