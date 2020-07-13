По словам Хуснуллина, в первом полугодии специалисты смогли увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Также он объяснил, что меры поддержки ипотеки принесли в экономику около 1,4 триллиона рублей.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Политика Президент Казахстана объявил о продлении карантина до конца июля В Казахстане до конца июля будет продлен режим карантина, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Экономика В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса. 214

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 4,5K

Армия и оружие Херсонские власти просят СНБО увеличить количество военных в регионе В Херсонской области растет количество военных. О планах властей области рассказал губернатор Юрий Гусев.

Экономика Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. 2

Происшествия В Москве девушка умерла на собственной свадьбе Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил РБК информацию о том, что в Москве девушка умерла на собственной свадьбе. 657

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 475

Космос Аппараты NASA смогут самостоятельно искать внеземную жизнь Специалисты NASA сообщили, что их агентство стало на шаг ближе к тому, чтобы космические аппараты могли самостоятельно искать признаки жизни на других планетах, а также анализировать найденное.

Авто Kia отзовет в России более 5 тыс. новых кроссоверов Seltos Корейская компания Kia отзывает с российского рынка 5128 кроссоверов Seltos, выпущенных в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года.

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 209

Экономика Как выходцы из российского региона устроили себе dolce vita во Франции Не стали исключением трое выходцев из Башкирии — Виктор Исламов, Альберт Харисов и Сергей Черников.

Армия и оружие Названа новая дата единого дня закладки кораблей для ВМФ РФ Ранее единый день закладки надводных кораблей и подводных лодок был запланирован на 28 апреля, но был перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Хоккей Президент КХЛ назвал число спортсменов с коронавирусом в лиге Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что в настоящее время шесть спортсменов, представляющих клубы КХЛ, имеют подтверждённую коронавирусную инфекцию.

Здоровье Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом. 1K

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 307

Финансы Набиуллина не исключила дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанк видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.

Футбол Эрлинга Холанда выгнали из ночного клуба в Норвегии Один из пользователей Snapchat заснял, как 19-летнего футболиста выгоняют из ночного клуба в Норвегии, сообщает Mirror.

Общество Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ. 1

Здоровье 235 случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае выявили за сутки За сутки в Алтайском крае еще у 235 человек было подтверждено заражение коронавирусом, 37 человек выздоровели, 4 — скончались, в том числе один непосредственно от COVID-19 и его осложнений. 651