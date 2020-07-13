Экономика
Моя Москва.онлайнХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
По словам Хуснуллина, в первом полугодии специалисты смогли увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Также он объяснил, что меры поддержки ипотеки принесли в экономику около 1,4 триллиона рублей.
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Общество
В Калифорнии вновь ужесточат санитарные меры в связи с коронавирусом
Ужесточить санитарные меры в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции распорядился губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
ИА Красная Весна 17:10
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по телефону проведение встречи лидеров "ядерной пятерки" ООН "в ближайшем будущем", говорится в распространенном во вторник сообщении госдепартамента.
РИА Новости 18:13
Общество
Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу Сафронова
Журналист Юрий Дудь призвал к «честному и открытому суду» по делу бывшего журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене.
Lenta.ru 17:46
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Космос
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до Большого взрыва
Физики выдвинули новую теорию о состоянии Вселенной до этого события, сочтя предыдущую модель неполной.
Актуальные Новости вчера в 01:34
Политика
Ремчуков пояснил, почему Путин не пойдет на новый срок в 2024 году
Российский журналист и политик Константин Ремчуков, который является главным редактором «Независимой газеты», а в 2018 году возглавлял предвыборный штаб Сергея Собянина на выборах мэра Москвы, в интервью американскому изданию The National Interest пояснил, почему президент РФ Владимир Путин в 2024 году может уйти в отставку.
Московский Комсомолец 17:44
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Культура
Экранизацию книг «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича заморозили
Как оказалось, рано мы радовались, что героев популярных белорусских книг последних лет «Радзіва Прудок» Андруся Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича мы сможем увидеть на большом экране.
КП - Беларусь 09:56
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 12:26
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
Общество
В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии
Специалисты проводят оповещение пациентов, записанных ранее на прием к специалистам учреждения.
Сахалин.Инфо 18:15
Кино
Опубликован трейлер мультсериала Star Trek
Газета.Ru 04:22
Происшествия
В Хабаровске задержали митингующих у здания правительства края
Хабаровск, 13 июля 2020, 02:48 — REGNUM В Хабаровске полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
REGNUM вчера в 19:48
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Происшествия
ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ
ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16
Политика
Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму
«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев
«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
URA.Ru 14:21
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 11:18