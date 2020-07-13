Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

По словам Хуснуллина, в первом полугодии специалисты смогли увеличить показатели выдачи по сравнению с прошлым годом. Также он объяснил, что меры поддержки ипотеки принесли в экономику около 1,4 триллиона рублей.
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Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов

Газета.Ru13:39

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Lenta.ru08:39

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Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

ТАСС06:36
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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