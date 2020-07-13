Экономика
ИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Хуснуллин: в РФ за шесть месяцев выдано на 5% больше ипотечных кредитов, чем в 2019 году
Будущее России. Национальные проекты04:12
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Происшествия
«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских
Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф.
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Общество
«Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей
«Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.
Известия 05:08
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
Технологии
Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ
Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам.
iReactor 05:07
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Общество
В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике
В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».
Вести.Севастополь 04:32
Космос
Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной»
Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе.
Discover24 11 июля в 03:52
Происшествия
«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру
"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В центре столицы Японии размещена вторая линия обороны. В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE.
Piter.tv 01:32
Политика
Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию
Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников.
Газета.Ru вчера в 16:51
Футбол
Сульшер о Де Хеа: «Он выиграл АПЛ, Кубок Англии, ЛЕ, Кубок лиги, но этого недостаточно»
Де Хеа получил свои индивидуальные призы, но я не думаю, что Давид относится к категории людей, заботящихся о личных наградах.
Sports.ru 03:15
Наука
Иммунитет к COVID-19 за три месяца может резко снизится
У людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, иммунитет может уменьшаться всего за три месяца.
ТАСС Наука вчера в 16:09
Общество
Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19
У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2.
РБК 05:07
Технологии
Компания TSMC попросила у властей США разрешения работать с Huawei
Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по производству полупроводниковых изделий направило письмо властям США с просьбой разрешить фирме работать с китайской корпорацией Huawei, сообщает 12 июня портал ITHome.
ИА Красная Весна вчера в 11:13
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
Газета.Ru 04:26
Экономика
Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
Политика
Трамп хотел избавиться от разрушенного ураганом острова Пуэрто-Рико
Политическая Экспертиза 05:02
Политика
Путин оценил летальность от коронавируса в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
RT на русском 02:53
Армия и оружие
Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку «Орел»
Авиация НАТО в территориальных водах Дании обнаружила российскую подводную лодку «Орел», длина которой достигает 154 метров, пишет Аvia.pro.
Вечерний курьер 03:02
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей
В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
Российская газета 04:46