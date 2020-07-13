В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Происшествия «Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф. 2

Политика Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона. 1

Общество «Норникель» оценил масштаб ликвидации аварии на ТЭЦ в 10 млрд рублей «Норникель» оценил работы по ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске в 10 млрд рублей, сообщает ТАСС 13 июля.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 2

Технологии Пандемия коронавируса дала толчок к цифровизации судебной системы РФ Эксперты считают, что практика в условиях пандемии позволяет рассчитывать на дальнейшее упрощение и цифровизацию работы судов, а также облегчение доступа граждан к судебным процедурам. 1

Общество В Севастополе более 1000 выпускников сдают ЕГЭ по истории и физике В аудиториях установлены бесшумные напольные вентиляторы, сообщает пресс-служба ГБУ «Региональный центр информатизации и оценки качества образования».

Космос Галактика Млечный путь надежно огорожена космической «стеной» Составляя карту Вселенной в трехмерном формате, ученые французского университета Париж-Сакле обнаружили космическую структуру, которая была сразу же признана одной из самых крупных в космосе. 22

Происшествия «Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру "Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.

Политика Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем. 1,1K

Политика Украина хочет включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию Украина хочет пригласить США и Великобританию в минский и нормандский форматы переговоров по ситуации в Донбассе, заявил украинский вице-премьер и заместитель главы киевской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников. 22

Технологии Компания TSMC попросила у властей США разрешения работать с Huawei Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) по производству полупроводниковых изделий направило письмо властям США с просьбой разрешить фирме работать с китайской корпорацией Huawei, сообщает 12 июня портал ITHome.

Политика Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.

Происшествия Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India. 5