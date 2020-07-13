Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Хуснуллин видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

ГЛАС.RU06:04

В правительстве пообещали продлить меры поддержки по льготной ипотеке

News.ru05:30

Россиянам пообещали рекордно низкую ставку по ипотеке

Lenta.ru05:25

Ставка по ипотеке может стать ниже 8% уже в 2020 году

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В кабмине допустили снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Парламентская газета05:09

Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Интерфакс04:34
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

РБК вчера в 08:59
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
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Шоу-бизнес

В США скончался 27-летний внук Элвиса Пресли

Сегодня, 13 июля, СМИ сообщили о смерти внука известного музыканта Элвиса Пресли. Бенджамин Кио скончался в возрасте 27 лет.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
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Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
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Политика

Дуда побеждает на выборах президента Польши

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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
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Гаджеты

Xiaomi Youpin выпустила ноутбук со сканером отпечатков пальцев

Платформа Xiaomi Youpin недавно выпустила новый ноутбук.
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Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Общество

Мэрия Краснодара перешла на удаленную работу из-за COVID-19

Российская газета 05:34
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

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Автоспорт

Даниил Квят опять не стал преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, вновь не стал преклонять колено во время акции против расизма перед началом гонки.
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Шоу-бизнес

Мать рэпера Тимати негативно высказалась об Анастасии Решетовой

Поклонники давно заметили, что Симона Юнусова и Анастасия Решетова даже не подписаны на странички друг друга в социальной сети Instagram, что и сочли свидетельством напряженных отношений между ними.
Актуальные Новости вчера в 08:44
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
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Энергетика

Мировые цены на нефть опускаются

В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
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Общество

Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной

Еще одним безопасным для отдыха государством является Индия.
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Политика

Путин оценил летальность от коронавируса в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
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Политика

Москва назвала решение по Святой Софии внутренним делом Турции

Решение Анкары сделать мечеть из собора Святой Софии в Стамбуле является внутренним делом Турции, в которое никто не должен вмешиваться.
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Здоровье

218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Общество

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса.
Lenta.ru 11 июля в 19:36
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл вышли из самоизоляции

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл переехали в Беверли-Хилз из Канады вместе с сыном Арчи.
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Общество

Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

Российских потребителей освободили от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Это позволит им сэкономить 5–20 тыс. рублей.
Известия вчера в 00:10
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
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Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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