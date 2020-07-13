Экономика
ИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Шоу-бизнес
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Территория новостей 00:16
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева ответила на обвинения в алкоголизме
Интересно, что подписчицей, которая сравнила Гузееву и её подруг с алкоголичками, оказалась известная в узких кругах певица Нинель Петкович, являющаяся участницей коллектива «Беляночка».
Bimru.ru 07:08
Общество
Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова
Следователи завершили допрос советника главы Роскосмоса Ивана Софронова, обвиняемого в госизмене, с защиты взята подписка о неразглашении, сообщил адвокат Евгений Смирнов.
Взгляд.ру 10:39
Армия и оружие
Двое кенийских военных погибли при крушении вертолёта
Найроби, 13 июля 2020, 17:37 — REGNUM Военный вертолёт разбился в городе Гарисса (Северо-Восточная провинция, Кения), пишет 13 июля The Star.
REGNUM 10:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Спорт
Глава ОКР: аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА
Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 09:24
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Политика
Антихристианская пощёчина Эрдогана: зачем президенту Турции менять статус собора Святой Софии
Весь мир негодует: Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить главнейшую туристическую достопримечательность Собор Святой Софии в мечеть.
Rusvesna.su вчера в 21:37
Авто
Kia отзовет в России более 5 тыс. новых кроссоверов Seltos
Корейская компания Kia отзывает с российского рынка 5128 кроссоверов Seltos, выпущенных в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года.
Известия 09:31
Технологии
Виски Johnnie Walker с 2021 года можно будет купить в бумажных бутылках без пластика
ПРАЙМ 06:50
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО 04:39
Шоу-бизнес
Богомолов снял на видео Собчак под душем
Режиссер Константин Богомолов показал ролик, на котором снял свою супругу. На видео Ксения Собчак позирует под струями воды.
VSE42.RU 00:30
Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Общество
Воробьев назвал размер выплат потерявшим дома после подтопления в Рузе
Вечером 8 июля в Рузском округе из-за обильных дождей оказалась разрушена насыпная дамба, в результате чего были подтоплены несколько домов.
Rambler News Service 10:16
Происшествия
Младенец заплакал на собственных похоронах в Индии
Газета.Ru 04:26
Экономика
В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику
Zauralonline.ru 08:30
Экономика
Пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа 2020 года
Ежегодно с 1 августа работающим пенсионерам прибавляют баллы по итогам их работы в прошлом году.
Бизби 06:16
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол
«Краснодар» намерен купить Кварацхелию у «Рубина»
Sports.ru 09:18
Транспорт
Из-за железнодорожной аварии не продают билеты из Москвы в Курск
Курск, 13 июля 2020, 16:52 — REGNUM Продажу билетов на поезда дальнего следования, проходящие из Москвы через Курск, временно приостановили.
REGNUM 09:52
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
Алиев назвал власти Армении ответственными за конфликт на границе
По словам главы республики, неожиданный удар по позициям Баку — очередная провокация Армении, которая привела к гибели азербайджанских военных.
News.ru 07:13
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь
Глава МИД России Сергей Лавров переговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым по поводу ухудшения обстановки на границе между этими двумя странами.
Дума ТВ 09:56