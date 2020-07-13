Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

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В кабмине допустили снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Парламентская газета05:09

Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке до рекордно низкого значения

Rambler News Service06:18
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.
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Политика

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В Казахстане врач призвал Минздрав прекратить игры со статистикой

Прекратить игры со статистикой призвал власти Казахстана заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алма-Аты Мынжылкы Бердиходжаев.
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Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
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Основатель Alibaba Джек Ма за год снизил долю в интернет-холдинге с 6,2 до 4,8%, продав бумаги на $8,2 млрд при текущей стоимости акций, пишет Reuters со ссылкой на материалы Alibaba.
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СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны

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Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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