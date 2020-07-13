В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

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