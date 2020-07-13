Экономика
ИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Игры
В Assassin’s Creed Valhalla не будет стандартных дополнительных заданий
Нарративный директор Assassin's Creed Valhalla Дарби МакДевитт в интервью GameSpot объявил, что в грядущей новинке не будет традиционных дополнительных заданий.
Игромания.ру 07:58
Общество
Названы сроки поступления российской вакцины от коронавируса в оборот
Вакцина от коронавируса может поступить в гражданский оборот в середине августа.
Lenta.ru 07:17
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Общество
Лукашенко посоветовал лечить коронавирус медом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал лечиться от пандемии коронавируса с помощью меда, передает БЕЛТА.
Lenta.ru 05:59
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Политика
Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туризма
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора затронули тему возобновления туристических обменов, сообщает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 07:38
Здоровье
В Казахстане врач призвал Минздрав прекратить игры со статистикой
Прекратить игры со статистикой призвал власти Казахстана заведующий центром нейрохирургии АО «Центральная клиническая больница» города Алма-Аты Мынжылкы Бердиходжаев.
ИА Красная Весна 02:46
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске исполнила её хит на свадьбе
Даже наоборот - большинство отреагировавших на это видео фолловеров отреагировали негативно, написав, что Наташа просто неудачно копирует свою сестру, да еще и исполняет её песни, на что якобы не имеет морального права.
Bimru.ru 03:22
Экономика
Основатель Alibaba Джек Ма за год сократил долю в компании до 4,8%
Основатель Alibaba Джек Ма за год снизил долю в интернет-холдинге с 6,2 до 4,8%, продав бумаги на $8,2 млрд при текущей стоимости акций, пишет Reuters со ссылкой на материалы Alibaba.
Ведомости 05:52
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
РБК 09:05
Политика
СБУ пресекла попытку организовать выход Закарпатья из состава страны
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы граждан в Закарпатской области, которые пытались организовать выход Закарпатья из состава страны, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 08:13
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Компания-производитель персональных компьютеров и ноутбуков Apple предупреждает пользователей MacBook, MacBook Pro или MacBook Air о риске при заклеивании видеокамер на устройствах.
ПРАЙМ 08:19
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb 11 июля в 14:30
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Политика
Заседание ОДКБ по ситуации на армяно-азербайджанской границе перенесли
Ранее в понедельник сообщалось, что в связи с обострением остановки на армяно-азербайджанской границе, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ.
ТАСС 08:50
Происшествия
Чиновников администрации Кирова заподозрили в злоупотреблениях
Российская газета 08:02
Общество
Толпы на входе: открытие ИКЕА под Петербургом спровоцировало очереди
Санкт-Петербург, 13 июля 2020, 13:36 — REGNUM Открытие магазина «ИКЕА» в торговом центре «МЕГА Дыбенко» на границе Петербурга и Ленобласти привело к длинным очередям на входе.
REGNUM 06:36
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Экономика
В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику
Zauralonline.ru 08:30
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37