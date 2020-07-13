Экономика
ИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек.
Газета.Ru 06:17
Политика
Чавушоглу: Айя-Софию сохранят как объект всемирного наследия
Анкара, 13 июля 2020, 13:39 — REGNUM Турецкие власти продолжат относиться к Айя-Софии как к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО и после превращения здания в мечеть.
REGNUM 06:39
Армия и оружие
МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном
Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.
РБК 04:01
Политика
Появилось видео, как Путин раскрутил ручку на совещании по нацпроектам
Владимир Путин во время совещания по нацпроектам раскрутил ручку.
Невские Новости 06:21
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Политика
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова
Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО.
Взгляд.ру 06:35
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков
Правительство Хабаровского края после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призывает жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и, кроме того, помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте правительства региона.
РИА Новости 01:20
Происшествия
Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах
Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
ТВ Центр 06:09
Армия и оружие
Двое боевиков ВСУ были ликвидированы в Донбассе
Боевик ВСУ погиб подорвался на взрывном устройстве, возможно заложенном самими киевскими боевиками.
ИА Новороссия 05:37
Общество
Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара
Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.
ЗакC.Ру 05:55
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Шоу-бизнес
27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире
27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .
Passion.ru 01:53
Политика
Владимир Путин поручил развивать отрасли экономики России
В России необходимо заниматься развитием отраслей собственной экономики, иначе «болото вокруг будет хлюпать» и власти продолжат бездействие.
Актуальные Новости 06:02
Экономика
Эксперты: средняя стоимость анальгина в России в июне выросла на 10,6%
Средняя стоимость анальгина в России в июне 2020 г. выросла на 10,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 г. и составила 140,62 руб. за упаковку.
ТАСС 04:37
Энергетика
Мировые цены на нефть опускаются
В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 01:26
Общество
Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь
Американца Даниэля Льюиса Ли казнят 13 июля. Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Piter.tv 03:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Общество
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала «Во все тяжкие»
Российская газета 11 июля в 15:38
Общество
В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»
В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
РИА Новости 04:53
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Общество
Российский сексолог объяснил снижение интереса к сексу у молодежи
«Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.
Lenta.ru 06:42
Общество
Жительница Тольятти получила счет за тепло на 30 млрд рублей
Ранее местные СМИ сообщили, что жительница Тольятти получила квитанцию за тепло на 30,4 млрд рублей.
ТАСС 04:36
Здоровье
Число вакансий для медиков в Ростове в июне выросло на 22%
Число вакансий для медиков в донской столице за июнь выросло на 22% по отношению к маю, а количество резюме в этой области возросло на 5%, сообщают аналитики HeadHunter.
Rostof.ru 04:09