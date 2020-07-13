В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Происшествия ФСБ пресекла деятельность ячейки ИГИЛ в Ростовской области Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГИЛ (организация запрещена в России)*, состоящей из шести человек. 134

Политика Чавушоглу: Айя-Софию сохранят как объект всемирного наследия Анкара, 13 июля 2020, 13:39 — REGNUM Турецкие власти продолжат относиться к Айя-Софии как к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО и после превращения здания в мечеть.

Армия и оружие МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 33

Политика Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Сафронова Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку своего бывшего коллеги, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене и шпионаже в пользу стран НАТО. 52

Происшествия Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков. 3,5K

Общество Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков Правительство Хабаровского края после двух дней несанкционированных митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала призывает жителей не поддаваться на провокации, не допускать массовых беспорядков и, кроме того, помнить об опасности заражения коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте правительства региона. 70

Армия и оружие Двое боевиков ВСУ были ликвидированы в Донбассе Боевик ВСУ погиб подорвался на взрывном устройстве, возможно заложенном самими киевскими боевиками.

Общество Журналиста Плющева оштрафовали на участие в пикете в поддержку Азара Столичный Тверской суд решил оштрафовать на 10 тысяч рублей журналиста Александра Плющева за участие в одиночном пикете в поддержку своего коллеги Ильи Азара, уведомил "МБХ медиа" адвокат Федор Сирош.

Шоу-бизнес 27-летний внук Элвиса Пресли найден мертвым в своей квартире 27-летний внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио найден мертвым в своей нью-йоркской квартире, сообщает портал TMZ .

Политика Владимир Путин поручил развивать отрасли экономики России В России необходимо заниматься развитием отраслей собственной экономики, иначе «болото вокруг будет хлюпать» и власти продолжат бездействие. 83

Энергетика Мировые цены на нефть опускаются В понедельник, 13 июля, мировые цены на нефть демонстрируют снижение, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. 7

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 1K

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Общество Российский сексолог объяснил снижение интереса к сексу у молодежи «Снижение эмоционального, ментального и интеллектуального влечения сводит на нет и интимные отношения», — объяснил Кульгавчук.