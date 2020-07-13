Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

ТАСС06:36

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке до рекордно низкого значения

Rambler News Service06:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Интерфакс04:34

Россиянам пообещали рекордно низкую ставку по ипотеке

Lenta.ru05:25

В кабмине допустили снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Парламентская газета05:09

Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

В правительстве пообещали продлить меры поддержки по льготной ипотеке

News.ru05:30
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
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Общество

Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала

Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Происшествия

Капитан-механик рассказал суду, как нашел мешок с телом Ещенко

REGNUM 07:04
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

Piter.tv вчера в 04:30
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Экономика

Поступил в продажу сахалинский молодой картофель

Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
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Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

REGNUM 01:37
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Футбол

Карпин назвал чемпионат России ненормальным

Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
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Происшествия

Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
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Происшествия

В Самаре произошел пожар на складе с краской

Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
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Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Происшествия

В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем

Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
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Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Sibnet Новости 00:55
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Футбол

CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

Интерфакс 07:11
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Кино

Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted

Киноафиша России 04:16
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
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Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Страна Советов on-line 11 июля в 11:20
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Киберспорт

За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей

Cyber.sports.ru 01:48
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Общество

Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля

Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
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Общество

Сахалинские рыбаки выловили 100-килограммовую акулу в устье реки

Акулу поймали сахалинские рыбаки в устье реки Красногорки, недалеко от впадения в реку Айнская в Красногорске (западное побережье Сахалина).
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Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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