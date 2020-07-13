Экономика
ИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
Газета.Ru 05:23
Происшествия
Дело о хулиганстве возбуждено после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено по факту беспорядков на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ), сообщается на сайте областной прокуратуры.
RT на русском 05:36
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Экономика
Поступил в продажу сахалинский молодой картофель
Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
Футбол
Карпин назвал чемпионат России ненормальным
Карпин утверждает, что об этом говорят во всем мире.
Общественная служба новостей вчера в 17:59
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Исход поединка представил нового чемпиона в легчайшем дивизионе.
CT news 03:40
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 11 июля в 06:48
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России
Впервые за историю страны у России есть шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
RT на русском 05:00
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Sibnet Новости 00:55
Футбол
CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил двухлетнее отстранение английского футбольного клуба "Манчестер Сити" из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
Российская газета 05:03
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Кино
Том Холланд показал «подготовку» к съемкам экранизации Uncharted
Киноафиша России 04:16
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
Evo-rus.com 02:49
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Страна Советов on-line 11 июля в 11:20
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Общество
Свердловский губернатор продлил коронавирусный режим до 20 июля
Екатеринбург, 13 июля 2020, 12:42 — REGNUM В Свердловской области снова продлён безопасный режим для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
REGNUM 05:42
Общество
Сахалинские рыбаки выловили 100-килограммовую акулу в устье реки
Акулу поймали сахалинские рыбаки в устье реки Красногорки, недалеко от впадения в реку Айнская в Красногорске (западное побережье Сахалина).
КП - Владивосток вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46