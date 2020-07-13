Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Подробнее о событии

Хуснуллин сообщил об увеличении объемов выдачи ипотечных кредитов

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Россияне стали чаще брать ипотечные кредиты

Lenta.ru08:39

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

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Хуснуллин: ключевым вопросом станет продление мер поддержки по ипотеке

РИА Новости04:18

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

Интерфакс04:34
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:31, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 09:30
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

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Политика

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Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

РБК 15:51
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Экономика

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В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
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Футбол

«Интер» обыграл «Торино» и вышел на второе место в Серии А

«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице с отставанием в восемь очков от «Ювентуса».
Матч ТВ 17:37
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Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
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Игры

Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября

ToDay News Ufa 09:13
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Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Экономика

Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
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Футбол

Гранада — Реал 1:2

RT на русском 17:54
Единоборства

Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
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Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

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Газета.Ru 16:46
Политика

США отвергли претензии Китая на часть Южно-Китайского моря

Вашингтон, 14 июля 2020, 00:42 — REGNUM Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море, заявил 13 июля журналистам госсекретарь Майкл Помпео.
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
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Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Автоспорт

Квят объяснил повторный отказ становиться на колено перед гонкой

Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил, что в ситуации, связанной с решением некоторых гонщиков, включая его, повторно не преклонять колено перед гонкой в поддержку движения по борьбе с расизмом, нет драматизма.
Rambler News Service 09:52
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Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Политика

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

ЛДПР определилась с кандидатами на должность губернатора Хабаровского края, если указ об отставке действующего главы региона Сергея Фургала, также члена партии, будет подписан.
РБК 16:48
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Политика

Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русском 15:51
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Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Футбол

«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Саутгемптоном»

РИА Новости 17:23
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В Сулейман-Стальском районе выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Лезги газет 09:17
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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