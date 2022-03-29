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Хуснуллин: кабмин России привяжет ставку для расчёта пеней и штрафов по ЖКУ к 9,5%

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России приняло постановление, согласно которому расчёт пеней и штрафов по жилищно-коммунальным услугам в стране будет исходить из ставки 9,5%.
RT на русском
Размер штрафов за неполное и несвоевременное внесение платы за жилье, коммунальные услуги, а также взносов за капремонт, согласно ст. 155 Жилищного кодекса, рассчитывается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты.
РБК
"При действующей ключевой ставке Банка России в 20% годовых максимальная величина пени оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ, поэтому для расчета будет использоваться значение ставки, действовавшее до повышения", - написал Хуснуллин.
РИА Новости
Пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг начисляются с 31-го дня просрочки и составляют 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день.
РБК

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