Экономика
Будущее России. Национальные проектыХуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре
Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
Российская газетавчера в 09:43
Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин
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