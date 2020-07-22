Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыХуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре

Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.
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Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

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Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

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