Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Хуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре

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