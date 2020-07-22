Экономика
Будущее России. Национальные проектыХуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре
Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.
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Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю
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Аткарский уездЪ вчера в 03:25
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Россия «прикрыла» Израиль от «смертельной угрозы» в Сирии
Размещение в Сирии иранских комплексов Khordad-3, которые по своим возможностям сопоставимы с российскими системами «Бук», представляет «смертельную угрозу» для израильских истребителей, пишет Breaking Defense.
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Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
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В Воронежской области Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов сдали 45 выпускников.
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Ростуризм назвал условия компенсации за поездки в Крым и в Сочи
В программе компенсаций денег за отдых внутри страны примут участие все регионы, в том числе Крым и Кубань.
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В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен
Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.
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Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
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Новые автомобили вчера в 13:51
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Программу переселения граждан из аварийного жилья в ЕАО обсудили в Москве
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