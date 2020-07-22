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Будущее России. Национальные проекты
Будущее России. Национальные проекты

Хуснуллин: кабмин определится с продлением льготной ипотеки в ноябре

Правительство России определится с возможностью продления программы льготной ипотеки под 6,5% в ноябре 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом о работе правительства.В источнике
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URA.Ru

Самое важное в России на 22 июля. Льготную ипотеку продлят на 2021 год, Госдума одобрила поправки в закон об экстремизме

URA.Ruвчера в 13:05
ТАСС

Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

ТАССвчера в 11:38
Известия

Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Известиявчера в 05:25
Российская газета

Хуснуллин: Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% будет принято к ноябрю

Российская газетавчера в 09:43
Интерфакс

Правительство примет решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% к ноябрю – Хуснуллин

Интерфаксвчера в 08:33
РИА Новости

Эксперт: больших субсидий банкам при продлении ипотеки под 6,5% не будет

РИА Новостивчера в 08:08
РБК

Кабмин примет решение о продлении льготной ипотеки к ноябрю — Хуснуллин

РБКвчера в 10:04

Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения

Участвующие в военных учениях с Украиной корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль "Смели" - проводят маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Газета.Ruвчера в 13:00
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Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в течение ближайших 3–5 лет, если власти примут соответствующее решение.
Известия01:42
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СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко

В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости18:11
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