На рост цен на жилье в России во время пандемии коронавирусной инфекции оказали влияние такие факторы, как нехватка трудовых ресурсов и общая мировая тенденция к инфляции.

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