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Хуснуллин назвал факторы роста цен на жилье в России

На рост цен на жилье в России во время пандемии коронавирусной инфекции оказали влияние такие факторы, как нехватка трудовых ресурсов и общая мировая тенденция к инфляции.В источнике

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Вице-премьер рассказал о мерах кабмина по стабилизации цен на жилье

Телеканал 360°20:20

В правительстве объяснили рост цен на жилье в России

Свободная Пресса20:20

«В экономику с регулированием лучше не вмешиваться»

Известия17:01

Хуснуллин объяснил рост цен на жилье в России

Московский Комсомолецвчера в 16:54

Хуснуллин рассказал о мерах кабмина для снижения роста цен на жилье

РЕН ТВвчера в 12:25
Интересное

Белоруссия сократила персонал дипмиссии США и ужесточила выдачу виз

Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).
ТАССвчера в 11:16

Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги от нацистов

Минобороны России опубликовало раздел с архивными документами "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС17:02

Захарова и Венедиктов поспорили о СМИ-иноагентах на полях ПМЭФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
РИА Новостивчера в 07:18

Отец Протасевича заявил о запугивании его сына перед интервью госканалу

Отец арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили признать вину по делу об организации массовых акций в интервью госканалу ОНТ.
РБК19:06