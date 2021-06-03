Белоруссия в качестве ответных мер на санкции США против предприятий нефтехимического комплекса республики приняла решение сократить персонал американского посольства в стране, ужесточить визовые процедуры, а также отозвать решение о работе в республике Агентства США по международному развитию (USAID).
Минобороны России опубликовало раздел с архивными документами "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии от немецко-фашистских оккупантов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым во время делового завтрака на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).
Отец арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Дмитрий Протасевич уверен, что его сына заставили признать вину по делу об организации массовых акций в интервью госканалу ОНТ.