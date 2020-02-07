Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
Читать в источнике
Комментировать264

Подробнее о событии

Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правда07:04

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК07 февраля в 05:16

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru07 февраля в 04:31

Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости07 февраля в 03:58

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной беспорядков

РИА Новости 03:25
Энергетика

Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию

Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
РИА Новости 00:00
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM 13:40
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Происшествия

Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково

Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург пассажирский самолет авиакомпании «Победа» вынужденно вернулся в аэропорт Пулково.
Экономика сегодня 18:37
Космос

Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта

Запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus, намеченный на 16.44 (01.44 мск), отменен за две минуты до старта, причины уточняются, сообщила ведущая прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.
РИА Новости 17:49
Общество

Уголовная ответственность за гомофобию введена в Швейцарии

Против жилищной реформы и за уголовное преследование за гомофобию проголосовали участники состоявшегося сегодня референдума в Швейцарии, 9 февраля сообщает телерадиокомпания RTS.
Красная весна 11:19
Происшествия

Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Российская газета 05:06
Происшествия

В Таиланде ликвидировали устроившего стрельбу преступника

Профиль 00:23
Общество

Китайские авиакомпании массово увольняют российских пилотов

Эхо Москвы вчера в 08:02
Футбол

Дубль Дзюбы принес «Зениту» волевую победу над ЦСКА

Газета.Ru 08:55
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 17:58
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Гаджеты

В России стартовали продажи камерофона Huawei Mate 30 Pro

В России стартовали продажи новой романтичной версии смартфона Huawei P30 Pro. Об этом сообщается на сайте производителя.
МонаВиста 07 февраля в 13:03
Общество

Китай на борьбу с коронавирусом выделил уже более $10 млрд

Власти Китая на сегодняшний день выделило на борьбу с коронавирусом уже 71,8 млрд юаней (около $10,3 млрд), сообщает Минфин страны.
Вестник Кавказа 09:55
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
Армия и оружие

В Донбассе затишья не получается

В Донбассе опять обстреляли Золотое (Луганская область) – одну из трех точек, где осенью стороны развели войска.
Независимая газета 11:56
Политика

Немецкий политик: Меркель похоронила германскую демократию

Скандал с выборами министра-президента немецкой земли Тюрингия вызывает серьёзные вопросы о состоянии демократии в ФРГ.
Комсомольская правда вчера в 11:15
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета в Усинске

По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Пятый канал 10:12
Гаджеты

Компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

Китайская компания Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10.
UfacityNews.ru 14:08
Шоу-бизнес

Леонид Агутин трогательно поздравил дочку с днем рождения

Певец и композитор Леонид Агутин сделал очень трогательный и запоминающийся подарок на день рождения своей дочки, Елизаветы.
Телепрограмма 07:57
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею осталась без ОИ-2022, уступив Польше

Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
РИА Новости 09:04
Общество

Замначальника Генштаба арестован из-за противодействия следствию

235-й гарнизонный военный суд арестовал в пятницу на два месяца заместителя начальника Генштаба, начальника Главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Ведомости 15:49
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Общество

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

Самолет Boeing 747 компании British Airways, летевший рейсом из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд продолжительности перелета через Атлантику, преодолев маршрут за четыре часа 56 минут.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие

В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

Из материала: Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу.
Военное обозрение 09:32
Политика

Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Газета.Ru 03:37
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Энергетика

Литовскую «Независимость» «отравил» российский газ

Департамент госбезопасности Литвы в своём традиционном отчёте об угрозах стране, который всегда целиком и полностью посвящён России (на этот раз слово «Россия» (и «Белоруссия», но в меньшей степени) на 74 страницах отчёта упомянуто 391 раз) увидело потенциальную угрозу нацбезопасности в терминале сжиженного природного газа Independence («Независимость») в Клайпеде.
REGNUM вчера в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное