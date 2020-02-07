Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правда07:04

Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Коммерсантъ07 февраля в 07:14

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru07 февраля в 04:31

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27

Марат Хуснуллин об ипотечной ставке: Она должна быть ниже

Kazanfirst.ru05 февраля в 23:40
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