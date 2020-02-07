Экономика
КоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением
Lenta.ru07 февраля в 04:31
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%
RT на русском07 февраля в 07:34
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