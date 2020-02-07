Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правда07:04

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

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РИА Новости07 февраля в 03:58

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57
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