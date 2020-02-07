Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

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Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

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Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

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