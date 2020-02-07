Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruХуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%

Хуснуллин отметил, что такая ставка – это преступление. Правительству нужно решать этот вопрос, прорабатывать его на уровне ведомств и банков. По его словам, без этих мер не удастся выполнить нацпроект по жилью.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:04, Ашберн
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