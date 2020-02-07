Экономика

Life.ruLife.ruВице-премьер Хуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением и заявил о необходимости добиться её снижения. Зампредседателя правительства уверен, что без этого невозможно достижение показателей национального проекта "Жильё и городская среда".
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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правдавчера в 07:04

Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости07 февраля в 03:58

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК07 февраля в 05:16

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru07 февраля в 04:31

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34
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Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
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Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
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Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ

Ранее в МИД Украины указали, что введение подобных процедур усугубляет мировоззренческий кризис в рамках СЕ, начавшегося с отступления Организации от собственных уставных целей, когда организация оставила без ответа российскую агрессию.
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Атака: спикером парламента Хакасии займется комиссия по этике «Единой России»

На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
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РБК 04:06
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Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек.
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Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» провёл этап государственных испытаний в Баренцевом море, экипаж отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
RT на русском вчера в 08:22
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Происшествия

Суд вынес приговор фигурантам дела «Сети»

РБК 04:00
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Победителем в главной номинации «Лучший фильм года» стала картина «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.
Известия 01:47
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
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Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
РИА Новости 04:02
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета вчера в 02:16
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Футбол

«Бавария» намерена приобрести Фирмино

«Бавария» готовится сделать предложение по трансферу форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
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Энергетика

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro начали получать стабильную Android 10

Huawei развернула обновление пользователей смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro до стабильной версии EMUI 10, которая основана на Android 10.
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Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Происшествия

Токаев поручил уволить чиновников из-за беспорядков на юге Казахстана

Президент Киргизии Касым-Жомарт Токаев поручил уволить четырех чиновников в связи с массовыми беспорядками на юге страны.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Спорт

Сборная Бразилии разгромила Аргентину и пробилась на Олимпиаду-2020

Бразильцы заняли второе место в отборочной группе, набрав пять очков. Аргентина квалифицировалась на Игры с первого места.
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Футбол

Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Газета.Ru 08 февраля в 13:59
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Пикфорд: все ненавидят футболистов сборной Англии. Это задевает и бесит

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд пожаловался на отношение к футболистам национальной команды.
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Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

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В Симферополе мать зарезала семилетнего сына в машине

В Симферополе следователи расследуют смерть семилетнего мальчика, которого нашли в салоне машины.
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Россиянин пошел на могилу кота и пропал

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РБК 02:00
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