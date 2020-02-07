Экономика
Life.ruВице-премьер Хуснуллин назвал преступлением ипотеку под 9%
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9% преступлением и заявил о необходимости добиться её снижения. Зампредседателя правительства уверен, что без этого невозможно достижение показателей национального проекта "Жильё и городская среда".
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В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением
Lenta.ru07 февраля в 04:31
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%
RT на русском07 февраля в 07:34
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