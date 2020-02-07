Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксХуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9% годовых после 9,19% в ноябре.
Читать в источнике
Комментировать57
Марат Хуснуллин
Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?
— Марат ХуснуллинИнтерфакс 03:27

Подробнее о событии

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%

Интерфакс03:27

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК05:16

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru04:11

Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

Красная весна05:10

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета05:57

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проекты04:24

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
Гаджеты

IPhone и Apple Watch с новым iOS превратятся в ключи для автомобиля

CarsWeek.ru 06:26
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце 13 декабря 2019 года на 0,25 базисных пункта, до 6,25% годовых.
REGNUM 05:32
Политика

Премьер Японии приедет в Москву на 75-летие Победы

Вечерняя Москва 04:36
Общество

Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус

Московский метрополитен обратится к правоохранительным органам с просьбой найти и наказать тех, кто делает пранки на тему коронавируса в московском метро, говорится в Twitter столичной подземки.
РИА Новости 03:30
Наука

Обнаружен специфический ген, влияющий на бесплодие

В ходе анализа половых желез мышей эксперты определили, что мейозин одновременно включает сотни генов, отвечающих за образование половых клеток.
Rusargument 07:21
Общество

Гендиректором «Ленфильма» назначена Инесса Юрченко

Старейшая государственная киностудия России «Ленфильм» сменила гендиректора — об уходе с руководящей должности Эдуарда Пичугина стало известно еще в конце минувшего года, сейчас же официально названо имя нового гендиректора.
Эксперт Северо-Запад 06:46
Происшествия

Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса

Врач Ли Вэньлян из Уханя, переживший остановку сердца, умер от коронавируса в центральном госпитале. Об этом сообщает The Global Times.
Lenta.ru вчера в 16:59
Здоровье

Регионы с наибольшим дефицитом врачей назвал Росстат

Регионы, где наиболее остро стоит проблема дефицита врачей, впервые назвали в Росстате, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 23:20
Здоровье

На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок

Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине.
RT на русском 06:33
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Общество

Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.
RT на русском 07:18
Происшествия

ФСБ задержала замначальника Генштаба

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Lenta.ru 04:36
Политика

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами не прилетел в Сочи, где сегодня проходит встреча президента России Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
РБК 06:21
Здоровье

В Хабаровске с 10 февраля введут режим ношения защитных масок

Решение о введении в Хабаровске с 10 февраля текущего года режима ношения защитных медицинских масок в общественных местах из-за угрозы коронавирусной инфекции приняла городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Хабаровска.
REGNUM 02:02
Спорт

Солдатова заявила, что за два дня пережила моральный ужас и шок

РИА Новости 06:25
Общество

Польша отказалась от закупок угля в России

В прошлом году Польша импортировала около 19 млн тонн угля, свыше 70% этого объема приходится на поставки из РФ.
Аргументы и Факты вчера в 06:37
Футбол

Пике прокомментировал конфликт Месси с Абидалем

Soccer.ru вчера в 20:07
Общество

Суд отклонил иск Дениса Глушакова к бывшей супруге

Никулинский районный суд города Москвы отклонил иск полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Дениса Глушакова к бывшей жене Дарье.
RT на русском 07:08
Культура

Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском

Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Ольга Кабо похвалилась точеной фигурой в купальнике

Актриса Ольга Кабо в свои 52 года может похвастаться фигурой, которой могут позавидовать многие 20-летние девушки.
Bimru.ru 06:10
Политика

Рада рассмотрела 184 из 4018 поправок к закону о рынке земли

Ко второму чтению в законопроект подали 4018 правок. Сегодня депутаты успели рассмотреть только 184 правки.
Новостной фронт вчера в 15:15
Общество

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

Газета.Ru 01:53
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Авто

Представлен Hyundai Creta нового поколения

Южнокорейская компания Hyundai представила на автосалоне Auto Expo 2020 в Дели новую Hyundai Creta.
Автоновости дня вчера в 03:55
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Происшествия

Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск

Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 06:59
Киберспорт

Blizzard извинилась за провальный релиз Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged - это ремейк одной из самых известных и популярных стратегий в реальном времени и ее дополнительной кампании The Frozen Throne.
Российская газета 04 февраля в 09:00
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в рамках Евротура

Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
Absolut TV 03:49
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Космос

Британские астрономы научились прогнозировать суперштормы в космосе

Актуальные Новости 04 февраля в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное