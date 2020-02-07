Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Политика
Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн
Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Футбол
Тактическая замена Семина помогла ему выиграть «Спартак» по пенальти
Вчера в рамках Кубка Париматч Премьер «Локомотив» играл со «Спартак».
Экономика
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на 2020 год
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Экономика
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
Футбол
Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»
По имеющимся данным, Беланда имел на руках предложение от казанцев, однако предпочёл отклонить этот вариант.
Фигурное катание
Ученик Тутберидзе стал чемпионом России среди юниоров
Фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров.
Культура
RTVI обвинил Первый канал в плагиате нового шоу Собчак
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Культура
Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
Общество
В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка
На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
Общество
Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов
Шоу-бизнес
Ида Галич впервые стала мамой — фото
В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
Общество
Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный
В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Происшествия
МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании
Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
Шоу-бизнес
Юлия Началова плакала в коме перед смертью
Оказывается, семья Началовых изначально ждала сына, и появление на свет дочери вечером 31 января 1981 года стало для родителей сюрпризом.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Политика
Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»
Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
Общество
Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран
По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
Политика
Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве
Россия с нетерпением ждем президента Венесуэлы Николаса Мадуро на торжествах по случаю 75-летия Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.