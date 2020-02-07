Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32
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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что российская и белорусская стороны договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года.
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У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
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США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании

Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
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Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью

При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
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Экономика

В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля

По данным ФТС России, за январь-ноябрь 2019 года предприятиями угольной отрасли Кузбасса в Польшу экспортировано 7,684 миллиона тонн угля на сумму 495 миллионов долларов.
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Полузащитник «Галатасарая» Беланда отклонил предложение «Рубина»

По имеющимся данным, Беланда имел на руках предложение от казанцев, однако предпочёл отклонить этот вариант.
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Фигурист Даниил Самсонов стал чемпионом России среди юниоров.
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RTVI обвинил Первый канал в плагиате нового шоу Собчак

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Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Культура

Открыта продажа билетов на выставку «Русская сказка» в Третьяковке

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
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В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка

На видео, которое сняли ученики 10 класса, на уроке русского языка учитель разбирает на доске фразу с нецензурной лексикой.
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Анестезист из Кирова опроверг причастность к убийствам ветеранов

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В семье блогера малыш стал первенцем. Поклонники поспешили оставить трогательные поздравления молодой семье под постом Иды.
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Путин подписал закон о лицах, которым может звонить задержанный

В тексте закона говорится, что задержанный может звонить не только близкому родственнику, но и любому «близкому лицу», чтобы сообщить о своем положении.
ФАН вчера в 12:05
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем

Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Газета.Ru 13:30
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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МИД Украины отстранил консула в Молдавии из-за дела об изнасиловании

Министерство иностранных дел Украины отстранило от исполнения обязанностей своего консула в Молдавии на время проведения расследования дела в связи с заявлением жительницы города Бельцы об изнасиловании, передает агентство "Укринформ".
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Оказывается, семья Началовых изначально ждала сына, и появление на свет дочери вечером 31 января 1981 года стало для родителей сюрпризом.
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Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России

Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика

Во Львове призвали обменять останки разведчика Кузнецова на «пленных»

Останки легендарного советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова, погибшего во время Великой Отечественной войны на западной Украине, исполком Львовского горсовета решил не передавать его родственникам в Россию, а использовать при обмене «украинских пленных», сообщает 7 февраля портал «Обозреватель».
REGNUM 11:29
Общество

Финляндия первой в ЕС решила добывать промышленный уран

По данным портала, в настоящее время ни в одном государстве Евросоюза не добывают уран, и Финляндия может стать единственной добывающей из стран ЕС.
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Лавров пригласил Мадуро на празднование 75-летия Победы в Москве

Россия с нетерпением ждем президента Венесуэлы Николаса Мадуро на торжествах по случаю 75-летия Победы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 14:39
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В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
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