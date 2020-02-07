Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
Россия и Белоруссия согласовали условия поставок Минску нефти и газа в 2020 году.
Общество
Гражданин США умер от коронавируса в китайском Ухане
В китайском Ухане, откуда распространился новый тип пневмонии, названный коронавирусом, умер гражданин США.
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Найден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Общество
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Общество
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Хоккей
Мэттьюс догнал Овечкина в гонке снайперов НХЛ
Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс догнал российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кино
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла первенца на шестом месяце беременности
Напомним, Бриттани и Келлан начали встречаться в 2016-м, спустя год поженились, а недавно объявили, что ждут первенца.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Общество
В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала фанатам, как выглядела в юности
В последней публикации в профиле вокалистка показала, как она выглядела в юные годы.
Политика
Трамп уволил подполковника Совета нацбезопасности Виндмана
Глава Белого дома Дональд Трамп уволил двух ключевых свидетелей по делу об импичменте - должностей лишились главный эксперт по Украине в Совете национальной безопасности подполковник Александр Виндман и посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Политика
Актера Игоря Ливанова не пустили на Украину
Украинские власти не пустили в страну актера Игоря Ливанова – уроженца Украины, который ехал погостить на родину.
Фигурное катание
Кихира выиграла короткую программу на чемпионате четырех континентов
Японская фигуристка Рика Кихира стала лучшей в короткой программе на чемпионате четырех континентов (ЧЧК).
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за снижение ставки
Российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал ЦБ, который опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до шести процентов годовых.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Гаджеты
Microsoft выпустила незапланированное обновление для Windows 7
Незапланированное обновление Microsoft для устаревшей Windows 7 призвано устранить «темную тему» на ПК пользователей.
Армия и оружие
Россия и Индия согласовали технический облик обновленного Су-30МКИ
Кино
Названы претенденты на «Золотую малину»
Мюзикл "Кошки", картины "Рэмбо: последняя кровь" и "Фанат" стали номинантами на антипремию в области кино "Золотая малина", сообщает РИА "Новости".
Футбол