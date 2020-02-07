Экономика
Российская газетаХуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.
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Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Общество
Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, семеро членов экипажа были спасены.
Кино
Костюм героя Идриса Эльбы в новом «Отряде самоубийц» попал на видео
В сеть выложили видео со съёмочной площадки предстоящего кинокомикса «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна с костюмом супергероя, которого играет Идрис Эльба.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Политика
Владимир Путин рассказал о переговорах с Лукашенко
Переговоры с Александром Лукашенко в формате тет-а-тет продолжались около полутора часов.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Политика
Сотрудник Совета нацбезопасности США Виндман уволен из Белого дома
Показания Виндмана Ранее в своих показаниях Конгрессу Виндман заявил, что американская администрация и сам Трамп требовали от украинской стороны проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером в Белом доме.
Здоровье
ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.
Здоровье
В Екатеринбурге создают обсервационную зону для прибывших из Китая
Площадки для наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем создаются во всех регионах в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ.
Спорт
Гимнастка Солдатова попала в больницу после попытки суицида
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
"Если отказаться от рафинированного сахара, уже через два дня можно заметить улучшения самочувствия", — сообщила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.
Авто
Chery рассекретила салон кроссовера Chery Tiggo 8
Компания Chery полностью рассекретила новый кроссовер Chery Tiggo 8 для России. Накануне производитель опубликовал фото интерьера модели.
Общество
Эксперт рассказала о пользе кофе
Умеренное потребление кофе не приносит никакого вреда организму взрослого здорового человека, сообщила агроном, эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в интервью радио Sputnik.
Общество
Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус
Ещё у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, выявлен новый тип коронавируса.
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую
Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Культура
Новое шоу с Собчак заподозрили в плагиате
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
3 апреля на московской "ВТБ Арене" в ходе турнира Absolute Championship Akhmat АСА 107 встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Интернет
Google обновил «Карты» в честь 15-летия сервиса
Сегодня «Картам» Google исполнилось 15 лет. В честь этого компания обновила приложение для Android и iOS, добавив в него новые опции.