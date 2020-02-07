Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Уточняется, что это связано с требованием властей. По информации издания, 5 запретов связаны с требованиями властей Сингапура.
Культура
В Венеции стартовал карнавал «Игра, любовь и безумие»
Жители Италии, переодетые в исторические костюмы, съезжаются со всей страны. Темой карнавала в 2020 году стали «Игра, любовь и безумие».
Общество
В Британии вспомнили «русский крестьянский способ умножения»
Британский телеведущий и популяризатор математики Джонни Болл в очередном выпуске Numberphile, доступном на YouTube, вспомнил русский крестьянский способ умножения.
Общество
В США двести человек заразились норовирусом после посещения казино
В США не менее 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана).
Происшествия
В Тамбовской области подростка изнасиловали на кладбище
В Тамбовской области 16-летнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище, Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Экономика
Всемирный банк оценил влияние уровня ожирения населения на экономику
По данным специалистов, ожирение населения "оказывает серьезное влияние на национальную экономику и человеческий капитал за счет сокращения производительности труда, продолжительности жизни, а также увеличения расходов на [выплаты по] инвалидности и на здравоохранение".
Авто
В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Футбол
«Барса» может подписать форварда Луиса Суареса из «Сарагосы»
По информации El Larguero, каталонцы интересуются форвардом «Сарагосы» Луисом Суаресом, тезкой игрока «Барсы».
Технологии
Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play
Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Политика
Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов
Москва ответит на травлю журналистов и бизнеса в Латвии и Эстонии в рамках международного права, заявил посол России в Риге Евгений Лукьянов в ходе ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника, сообщило 7 февраля радио «Sputnik Латвия».
Общество
Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане
Гражданка США скончалась в результате заражения коронавирусом в китайском Ухане.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Общество
Китайские авиакомпании стали увольнять российских пилотов
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с летными экипажами, в том числе с российскими пилотами из-за простоя авиапарка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях.
Гаджеты
Ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10 поколения появились в продаже
Обновленные бизнес-ноутбуки VAIO SX12 и SX14 с процессорами Intel 10-го поколения появились в продаже.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч против «Партизана»
Здоровье
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен утром в субботу, 8 февраля, сообщила о пяти новых случаях заражения в стране пневмонией, вызванной вспышкой коронавируса нового типа из Китая.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Как пояснили «РИА Новости», Михаил Старшинов — сопредседатель Правозащитного центра «Единой России», предлагает, в первую очередь, обращать внимание на поведение водителя.
Армия и оружие
В НАТО обвинили Россию в преследовании спутников США
Командующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата обвинил Россию в преследовании американских спутников.
Культура
Сериал «Друзья» вернется на экраны спустя 25 лет
Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.
Происшествия
В Петрозаводске за взятку арестовали замдиректора аэропорта
В Петрозаводске суд арестовал на два месяца замдиректора по строительству местного аэропорта - Игоря Волчека, передаёт ОТР.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Политика
Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.