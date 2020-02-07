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Российская газетаХуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.
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Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?
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