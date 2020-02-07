Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв. м и продать их. Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов является завышенной. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его мнению, нужно срочно снижать ипотечные ставки, чтобы стимулировать население брать кредиты для улучшения условий жизни семей.

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

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