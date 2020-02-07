По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

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