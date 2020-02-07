Даже власти стали называть эту ситуацию преступлением. Поэтому россиянам пообещали, что ставка будет снижаться — этот вопрос будут обсуждать с банками.

Ставку по ипотеке в России назвали преступлением

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