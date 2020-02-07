Экономика
Телеканал 360°Ставку по ипотеке в России назвали преступлением
Даже власти стали называть эту ситуацию преступлением. Поэтому россиянам пообещали, что ставка будет снижаться — этот вопрос будут обсуждать с банками.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей.
Происшествия
Турист из Литвы убит в Бразилии, его жена подверглась насилию
Происшествия
ФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Политика
Путин и Лукашенко проводят переговоры в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Сочи.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Общество
Мишустин назвал непосильными предложенные штрафы для автомобилистов
Глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Технологии
Samsung объяснила блокировку смарт-телевизоров в России
Компания Samsung Electronics прокомментировала информацию о блокировке некоторых телевизоров данного бренда на территории России.
Общество
Суд вернул под арест обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
Второй кассационный суд изменил меру пресечения находившейся на свободе бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже, передает корреспондент РБК.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Армия и оружие
Минобороны представило видео с первым полетом Ту-160М
Минобороны России опубликовало кадры первого полета глубоко модернизированного сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".
Происшествия
Консул Украины подозревается в изнасиловании несовершеннолетней
Сотрудник консульства посольства Украины в молдавском городе Бельцы Александр Сторожук подозревается в изнасиловании 17-летней девочки из Сынджерей.
Спорт
Российская лыжница Колено дисквалифицирована за допинг на два года
Федерация лыжных гонок России дисквалифицировала российскую спортсменку Александру Колено на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Происшествия
В Петербурге двое подростков провалились под лед
Происшествия
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
Следователи в Ростовской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении изнасилований и убийств, передаёт пресс-служба СУ СК России по области.
Наука
Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Происшествия
В Милане обнаружили тело россиянки
Хоккей
Россия начала матч с финнами на Шведских играх
В Финляндии в рамках первого тура Шведских хоккейных игр начался матч сборной России против местной национальной команды.
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»
Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Происшествия
У берегов Эстонии затонуло российское судно
Кино
Опубликован полный трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
Начальника УФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Управление собственной безопасности ФСИН России накануне задержало начальника регионального управления ведомства по Северной Осетии Юрия Емельянова, Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН России.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после развода с Телегиным
«Люди, которые инициировали травлю меня в СМИ, заказали очередные вбросы, и теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких», — заявила Пелагея.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.