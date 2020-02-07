Экономика

News.ruNews.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правда07:04

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

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РИА Новости07 февраля в 03:58

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27
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