По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Кино Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар» Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".

Общество Дмитрий Махонин задался вопросом уборки снега в Перми Напомним, ранее жители Перми жаловались в соцсетях на некачественную уборку снега, связывая это с уходом из региона предыдущего губернатора Максима Решетникова.

Происшествия Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.

Здоровье В Самаре мама с ребенком сбежали из больницы Вторые сутки в интернете обсуждают ситуацию о том, что в инфекционном отделении одной из больниц находилась мама с ребенком, которые прилетели из Китая, и якобы, у них было подозрение на коронавирус.

Здоровье Кто займется исправлением врачебных ошибок На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).