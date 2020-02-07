Экономика
News.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.
Читать в источнике
Оценить326
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%
RT на русском07 февраля в 07:34
В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением
Lenta.ru07 февраля в 04:31
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика
Лавров: Украина отказалась от разведения сил в Донбассе из-за США
В декабре прошлого Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил в Донбассе и средств по всей линии соприкосновения, поскольку у него «связаны руки».
Происшествия
Массовая драка рядом с кафе произошла в Подмосковье
Массовая драка произошла около кафе в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Общество
Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время
Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с фурой в Черемховском районе
Три человек погибли в столкновении грузовика Scania и автомобиля Toyota Camry на федеральной трассе в Черемховском районе, сообщили ИА «БайкалПост» 9 февраля в пресс-службе Главного управления МВД России по Иркутской области.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» над «Торонто» в овертайме
Хозяева одержали победу со счетом 2:1 в дополнительное время. Победную шайбу забросил российский форвард Илья Ковальчук.
Кино
«Оскар» за лучший оригинальный сценарий получил фильм «Паразиты»
Премия «Оскар» Американской киноакадемии в номинации «Лучший оригинальный сценарий» присуждена южнокорейскому фильму «Паразиты».
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Кино
В Голливуде началась церемония вручения премии «Оскар»
В третий раз в своей истории и второй год подряд церемония проходит без ведущего.
Общество
Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области
Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
Кино
В новом «Докторе Стрэндже» появится Капитан Америка
Как сообщает We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров, герой Бенедикта Камбербэтча в новой картине будет путешествовать по вселенным, где встретит двойников Мстителей.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Культура
В Курске снимают «Следствие вели»
«Следствие вели» - авторская документальная передача Леонида Каневского.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти
«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Технологии
Джим Келлер обещает смену архитектуры CPU Intel каждые пять лет
Инженер заявил, что собирается ввести практику разработки процессорной архитектуры с нуля каждые пять лет.
Спорт
Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Спорт
Украинцы возмущены участием своих гимнасток в Гран-при Москвы
Поездка украинских гимнасток в Россию для участия в Гран-при Москвы вызвала неоднозначную реакцию в соседней стране.
Общество
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники нашли новый способ кражи денег со счетов россиян. Об этом сообщил «Известиям» директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.
Шоу-бизнес
Виторган пошутил над «страшной» и ненакрашенной Собчак
Бывший муж Ксении Собчак актер Максим Виторган оставил комментарий под записью своей экс-супруги, которая разместила в Instagram видео из автомобиля.
Здоровье
26 заболевших коронавирусом выявили в провинции Хэйлунцзян
По данным Комитета по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян, за 8 февраля число заболевших коронавирусом увеличилось на 26 случаев и составило 307 человек.