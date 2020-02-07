Экономика
News.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.
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Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%
RT на русском07 февраля в 07:34
В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением
Lenta.ru07 февраля в 04:31
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