Экономика

News.ruNews.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

По словам вице-премьера, национальный проект «Жильё и городская среда» не получится реализовать без снижения процентов по ипотеке. Также Хуснуллин отметил высокие перспективы сельской ипотечной программы.
Читать в источнике
Комментировать265

Подробнее о событии

Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Комсомольская правдавчера в 07:04

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке 9%

RT на русском07 февраля в 07:34

Хуснуллин: без снижения ставок ипотеки целей нацпроекта не достичь

РИА Новости07 февраля в 03:58

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК07 февраля в 05:16

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru07 февраля в 04:31

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета07 февраля в 05:57

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс07 февраля в 03:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Футбол

Евгений Ловчев: «У Понсе ничего не было за половину сезона. Соболев сделал четыре действия за тайм»

Соболев сделал четыре действия за один тайм.
Матч ТВ 06:59
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России.
Автоновости дня 06:35
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию по делу «Сети»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию по делу террористической организации «Сеть»*.
RT на русском 05:46
Происшествия

СК возбудил дело после столкновения катеров в Таиланде

РИА Новости 06:42
Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
Ридус вчера в 09:53
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Политика

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

В 50-минутном материале, автором которого является бывший советник президента США Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто, больше половины времени уделено Украине.
ТАСС 03:01
Шоу-бизнес

Леонид Агутин поздравил дочь с днем рождения стихами

Певец Леонид Агутин поздравил стихами свою дочь Елизавету, которой 9 февраля исполнился 21 год.
Культуромания вчера в 08:26
Шоу-бизнес

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец вчера в 05:05
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Происшествия

Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»

Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Известия 02:37
Здоровье

В школах Саратова на неделю продлили карантин из-за ОРВИ

Все школы Саратова были закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом с 28 января до 4 февраля, затем карантин был продлен по 11 февраля включительно.
ТАСС 06:41
Здоровье

ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Культура

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Общество

Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 02:07
Общество

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

В России сильно отличаются погодно-климатические условия разных регионов и вводить единые жесткие ограничения по запрету на шипованные шины "нецелесообразно", добавили в Минтрансе.
Газета.Ru 03:38
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
RT на русском 06:47
Происшествия

ФСБ закончила следствие по делу супругов из Калининграда, обвиняемых в госизмене

ФСБ завершила следствие и предъявила окончательное обвинение в государственной измене калининградке Антонине Зиминой и её мужу Константину Антонцу.
Клопс 06:44
Армия и оружие

Не бабахает: почему США отключили «робота Апокалипсиса»

Российская газета вчера в 06:52
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм

Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Известия вчера в 22:26
Общество

Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах

Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 06:29
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 08:59
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное