Экономика

КоммерсантъКоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

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В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

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