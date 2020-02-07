Экономика
КоммерсантъХуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.
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Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в проливе Дрейка
Общество
Шести актерам из России запретили въезд на Украину
Актерам из Российской Федерации запретили въезд на территорию Украины. Двоим артистам сроком на 10 лет, еще четырем – на три года.
Происшествия
Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево
Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Экономика
Козак сообщил об условиях поставок нефти Белоруссии
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Происшествия
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью
При крушении вертолета Bell 407 в окрестностях Казани погиб зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщили «РИА Новости» в экстренных службах.
Игры
Квартальный отчёт Take-Two: успехи GTA V, RDR 2, The Outer Worlds и Borderlands 3
Например, обновления сведений о продажах (за последний квартал): Grand Theft Auto V — 120 млн копий (5 млн копий) Red Dead Redemption 2 — 29 млн копий (2,5 млн копий) The Outer Worlds — 2 млн копий (2 млн копий) Borderlands 3 — 8 млн копий (5 млн копий) Kerbal Space Program — 4 млн копий NBA 2K20 — 8 млн копий.
Армия и оружие
Украина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Футбол
Юрий Никифоров: Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»
Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
Общество
Директор ВОЗ заявил об истощении мировых запасов медицинских масок
По словам гендиректора ВОЗ, в первую очередь необходимо обеспечивать средствами защиты врачей и других медицинских работников, которые борются с распространением вируса на передовой.
Культура
Американский актер Кирк Дуглас скончался
Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.
Футбол
Семин рассказал, когда может завершить карьеру
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, где он находит мотивацию для дальнейшей работы в 72 года.
Политика
В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского Boeing
В Канаде родственники жертв авиакатастрофы, которая произошла с самолётом Boeing 737 украинских авиалиний в Тегеране, подали совместный иск к Ирану.
Шоу-бизнес
Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона
Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Политика
Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ
«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
Культура
Появились первые кадры со съемок седьмого сезона «Сватов»
Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
Гаджеты
Представлен бюджетный конкурент Redmi 9A – смартфон Realme C3
Отгремела презентация смартфона Realme C3. Бюджетная новинка позиционируется как основной конкурент пока не вышедшему Redmi 9A.
Фигурное катание
Опубликовано видео выступлений Загитовой на шоу Art on Ice
На официальной странице российской фигуристки Алины Загитовой в видеохостинге YouTube появилась запись её выступлений на шоу Art on Ice в Цюрихе.
Гаджеты
IPhone и Apple Watch с новым iOS превратятся в ключи для автомобиля
Компания Apple выпустила первую бета-версию операционной системы iOS 13.4, в которой нашлось место для новой функции с говорящим названием CarKey.
Здоровье
Онкологи заработали 100 миллионов на чужом горе, воруя жизненно важные лекарства
Сколотили многомиллионное состояние на воровстве и последующей перепродаже лекарств для онкобольных — в Москве задержали четырех врачей из онкодиспансера, которые подделывали документы, коробками выносили жизненно важные для пациентов препараты, а затем реализовывали через аптеки и подставных дистрибьюторов в других регионах.
Спорт
Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира
Общество
Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии
Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Футбол
Игрокам «Ливерпуля» выплатят более 4 млн фунтов в случае победы в АПЛ
Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов. Бонус также получит и главный тренер команды Юрген Клопп.
Политика
Патрушев ответил на угрозы США в адрес РФ из-за Венесуэлы
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался по поводу угрозы в адрес России, о которых заявлял спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в связи с поддержкой Москвой законно избранной власти в этой латиноамериканской стране.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Наука
Пища кажется вкуснее, если есть её руками
В результате эксперимента все студенты пришли к выводу, что те, кто дольше изучал кусочек сыра, оценивая запах и цвет, в итоге признали сыр более вкусным.