Экономика
RT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке
Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Общество
Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру
Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
Футбол
Ниасс может вернуться в «Локомотив»
Нападающий «Эвертона» Умар Ниасс входит в сферу интересов «Локомотива».
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Общество
Ульяновский губернатор опроверг сообщения о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию с требованием найти и наказать авторов фейка о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе
По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Общество
В Ухане от коронавируса умер американец
По сообщению Reuters со ссылкой на информацию посольства США в Пекине, в Ухане скончался американский гражданин.
Футбол
ЦСКА: Помазун с первых минут, Колесниченко в составе
Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе сразу двух футболистов, находящихся на просмотре – Кирилла Колесниченко и Давида Караева.
Политика
Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе
Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
Общество
200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США
Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
Происшествия
Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт
Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт.
Футбол
Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»
«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
Здоровье
Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Наука
Нарушение биологических часов может спровоцировать развитие диабета
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Технологии
Samsung начала блокировать телевизоры россиян
Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Происшествия
Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка
Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса
Богуцкая полагает, что принятие законопроекта по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства, передает РИА ФАН.
Происшествия
Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников
В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Гаджеты
Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7
Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
Армия и оружие
Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией
В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.