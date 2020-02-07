Экономика

RT на русскомRT на русскомВ правительстве России призвали снизить ставку по ипотеке

Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения. С таким заявлением выступил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

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Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

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Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

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Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБКвчера в 05:16
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Украинский министр с «низкой» зарплатой купила в Киеве квартиру

Квартира площадью 46,6 кв. м. была приобретена Новосад, согласно данным декларации, 3 февраля у общества с ограниченной ответственностью «Дисбуд» по цене 944 200 гривен (или $38 480 тысяч).
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РИА Новости 10:02
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В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
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В Ухане от коронавируса умер американец

По сообщению Reuters со ссылкой на информацию посольства США в Пекине, в Ухане скончался американский гражданин.
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ЦСКА: Помазун с первых минут, Колесниченко в составе

Обращает на себя внимание присутствие в стартовом составе сразу двух футболистов, находящихся на просмотре – Кирилла Колесниченко и Давида Караева.
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Два экс-беркутовца вернулись в Киев после обмена пленными в Донбассе

Двое из пяти экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", которые участвовали в обмене в Донбассе, вернулись в Киев, сообщил в субботу адвокат обвиняемых экс-беркутовец Александр Горошинский.
РИА Новости 09:05
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200 человек заразились норовирусом после посещения казино в США

Заразились норовирусом порядка 200 человек после посещения местного казино в штате США Луизиана, 8 февраля об этом сообщает телеканал WVUE.
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Причиной столкновений на юге Казахстана стал бытовой конфликт

Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана стал бытовой конфликт.
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Гол Малиновского принес «Аталанте» победу над «Фиорентиной»

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» в гостевом матче 23-го тура серии А. Счет в игре на 32-й минуте открыл Федерико Кьеза.
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Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
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Samsung начала блокировать телевизоры россиян

Samsung отреагировала на проблему и заявила, что заблокированный телевизор мог быть изготовлен для другого региона, из-за чего компания не гарантирует работу всех его функций.
Lenta.ru 06 февраля в 09:01
Происшествия

Украинцы в Боснии ограбили 23 банкомата Сбербанка

Троих граждан Украины задержали в Боснии и Герцеговины (БиГ) за хищение крупных сумм из банкоматов российского Сбербанка.
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Соратница Зеленского призвала не платить пенсии жителям Донбасса

Богуцкая полагает, что принятие законопроекта по выплате пенсий жителям ДНР и ЛНР станет плевком в сторону тех, кто уехал из Донбасса на Украину и до сих пор не получил никаких средств от государства, передает РИА ФАН.
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Под Петербургом погибли двое провалившихся под лед лыжников

В Тосненском районе Ленинградской области под лед провалились двое лыжников. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Microsoft выпустила новое обновление для Windows 7

Microsoft несмотря на прекращение поддержки пообещала выпустить патч с исправлением ошибки рабочего стола.
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Латвия намерена построить военный объект на границе с Россией

В министерстве обороны Латвии подготовили проект приказа кабмина об отчуждении земельного участка площадью около 5 гектаров в Алуксненском крае на границе с Россией.
Газета.Ru 09:18
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В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы

Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
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Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

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ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

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