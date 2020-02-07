Экономика

News.ruNews.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в 9 процентов преступлением

Российская газета05:57

Хуснуллин назвал ставки под 9% ипотечной кабалой

РБК05:16

Хуснуллин считает ипотечные ставки завышенными

ТАСС05 февраля в 10:32

Ипотечную ставку можно понизить, но есть риски — эксперт

Красная весна05:10

Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9% годовых

Интерфакс03:27

Хуснуллин назвал ипотеку под 9% преступлением

Будущее России. Национальные проекты04:24

В правительстве Мишустина ставки по ипотеке в России назвали преступлением

Lenta.ru04:11
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Экономика

Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
РБК 08:49
Происшествия

Школьник умер на уроке физкультуры в Подольске

Известия 07:20
Происшествия

Частный вертолет разбился под Казанью

Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Вести.Ru 09:53
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Финансы

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых

Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Известия 05:35
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Вести.Ru 08:27
Общество

Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора

В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 05:22
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным

Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Народные новости 09:48
Происшествия

Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате

Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
RT на русском 04:13
Политика

На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
REGNUM 05 февраля в 22:43
Происшествия

Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении

Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском 10:38
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК 10:21
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 16:45
Футбол

«Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень» в матче с 7 голами

В контрольном матче в Марбелье (Испания) «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень».
Sport24.ru 07:48
Армия и оружие

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

ТАСС 08:22
Общество

Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 05:40
Общество

Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение

Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Московский Комсомолец 09:43
Общество

ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок

По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.
Российская газета 09:24
Армия и оружие

Турция стянула военную технику и спецназ на северо-запад Сирии

Интерфакс 08:22
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
РИА Новости вчера в 09:55
Культура

Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате

Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.
Российская газета 05 февраля в 10:44
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Происшествия

Российский траулер затонул у берегов Эстонии

ТАСС 01:55
Происшествия

В Челябинске пассажир изнасиловал таксистку

REGNUM 10:40
Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна решила сменить имидж

Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
RuNews24.ru 05:34
Происшествия

МЧС продолжает поиски девочки, утонувшей в Лахтинском разливе

Телеканал Санкт-Петербург 02:32
Происшествия

Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево

Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
REGNUM 08:50
Футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Испании

В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.
Матч ТВ 08:38
Общество

Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов

Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
Политическая Экспертиза 05:01
Экономика

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

РИА Новости 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
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