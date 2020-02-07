Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Экономика Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем» Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.

Происшествия Частный вертолет разбился под Казанью Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.

Политика Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.

Общество Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.

Общество ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.

Культура Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.