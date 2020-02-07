Экономика
News.ruХуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
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Экономика
Набиуллина назвала появление коронавируса «черным лебедем»
Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6% годовых
Предыдущее заседание совета директоров Банка России состоялось 13 декабря, тогда ставку снизили на 25 б.п. — до 6,25% годовых.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи
Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Общество
Пользователи МТС сообщили о сбое в работе оператора
В работе мобильного оператора МТС произошел глобальный сбой, следует из данных онлайн-сервиса по отслеживанию интернет-ресурсов Downdetector.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Происшествия
Главу ФСИН по Северной Осетии задержали по делу о растрате
Начальник УФСИН по Северной Осетии Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.
Политика
На Среднем Урале нашли подводные камни для голосования по Конституции
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале предложили провести голосование по поправкам в Конституцию до их утверждения президентом.
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень» в матче с 7 голами
В контрольном матче в Марбелье (Испания) «Краснодар» проиграл «Виктории Пльзень».
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Анестезист, заподозренный в убийстве ветеранов, записал видеообращение
Анестезист Кировского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Вольф, которого в Сети заподозрили в убийствах пациентов после странных сообщений от его имени на форуме "Двач", обратился к общественности.
Общество
ФАС заявила о снижении запасов медицинских масок
По информации статс-секретаря, замруководителя службы Андрея Цариковского, обнаружено снижение запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей в отдельных регионах.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о привлечении родителя, живущего отдельно от ребенка после развода, к оплате дополнительных расходов, касающихся жилья для несовершеннолетнего.
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Не успел прозвучать анонс нового шоу на Первом канале "Док-Ток" с Ксенией Собчак и Александром Гордоном, как программу тут же обвинили в плагиате.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна решила сменить имидж
Брухунова посетила салон красоты, где ей немного выбелили цвет волос.
Происшествия
МЧС продолжает поиски девочки, утонувшей в Лахтинском разливе
Происшествия
Крайне угрожающая ситуация: Зеленского просят ввести Нацгвардию в Мукачево
Городской совет Мукачево (Закарпатская область Украины) просит президента страны Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию.
Футбол
Определились полуфинальные пары Кубка Испании
В результате жребия полуфинальные пары составили следующие команды: «Реал Сосьедад» — «Мирандес» «Атлетик» — «Гранада» Первые матчи пройдут 12 февраля, ответные — 4 марта.
Общество
Стоматолог в Киеве отказалась лечить русскоязычных пациентов
Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
Экономика