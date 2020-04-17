Недвижимость

REGNUMREGNUMВ правительстве уточнили условия получения «антикризисной» ипотеки

Вице-премьер уточнил, что к жилью комфорт-класса относятся квартиры стоимостью до 8 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также до 3 млн — в регионах.
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Марат Хуснуллин
Это только на первичное жильё, кто первый раз берет эту ипотеку. И это только жильё комфорт-класса, мы будем вносить предложение, что под комфорт-классом мы подразумеваем ограничение цены.
— Марат ХуснуллинРИА Новости 10:35

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Льготную ипотеку под 6,5% можно будет получить лишь раз

Фонтанка.Ру11:33

Россиянам разъяснили, как будут выдавать ипотеку под 6,5%

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Льготная ипотека под 6,5% затронет только новые кредиты и строящееся жилье

Интерфакс11:18

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

ТАСС11:09

Хуснуллин: уже имеющуюся ипотеку нельзя рефинансировать под 6,5%

Комсомольская правда10:57

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РИА Новости10:35

Хуснуллин: льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

News.ru11:19
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Комментарии

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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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