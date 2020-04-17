Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

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