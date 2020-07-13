Экономика
Российская газетаХуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года
Вице-премьер напомнил, что этот нацпроект предусматривает увеличение объема жилищного строительства к 2024 году не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. А по итогам полугодия ситуация с вводом "несколько ухудшилась".
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Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья
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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
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