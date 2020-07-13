Для сравнения: по данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год - до 79,4 миллиона квадратных метров.

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