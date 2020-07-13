Экономика

Российская газетаРоссийская газетаХуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года

Для сравнения: по данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год - до 79,4 миллиона квадратных метров.
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В России назвали сроки выполнения цели нацпроекта по строительству

Rambler News Service05:10

Нацпроекты формируют условия для роста

Эксперт ЮГ05:07

Хуснуллин заявил, что задачу по вводу 120 млн кв. м жилья можно достичь к 2026-2027 году

ТАСС04:51

Хуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года

Российская газета04:52

Ежегодный объем ввода жилья вырастет до 120 млн кв. м к 2026 году - Хуснуллин

Интерфакс04:10

Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья

Будущее России. Национальные проекты04:30

Хуснуллин: ввод жилья в 120 млн кв м в год достижим к 2026-2027 годам

РИА Новости04:24
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Политика

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
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Кино

Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel

Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru 11 июля в 13:50
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Здоровье

218 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

Уральский меридиан 03:51
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru 11 июля в 20:33
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru вчера в 05:42
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Политика

Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
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Спорт

Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат

ИА Красная Весна вчера в 14:12
Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
Новые автомобили вчера в 12:33
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Автоспорт

Даниил Квят вновь отказался вставать на колено

Гонщик Формулы-1 из России Даниил Квят, выступающий за AlphaTauri, в очередной раз не пожелал опускаться на колено в качестве поддержки борьбы с расизмом.
Car.ru вчера в 23:22
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Общество

Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением

Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
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Политика

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Хоккей

Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»

Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport вчера в 04:17
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
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Шоу-бизнес

Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва

РИА Новости 05:16
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Армия и оружие

Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР

Причиной, по которой обновление одной из триады сил ядерногого сдерживания — ядерные силы воздушного базирования, задерживается в России, являются деньги, заявляет 28 июня китайское издание The Paper в статье цикла «Ядерное возрождение России».
ИА Красная Весна 04:28
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Происшествия

«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру

"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Происшествия

«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских

Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф.
Газета.Ru 04:35
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Общество

Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
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Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:33
Происшествия

Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей

Коммерсантъ 11 июля в 10:49
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Политика

Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
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Футбол

Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро

Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
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Энергетика

РФ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти

Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа.
Рамблер вчера в 09:39
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Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
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Общество

Россияне одобрили повышение налогов

Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
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Футбол

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

ODDS.ru 04:06
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации с 21 января 2020. Кандидат экономических наук.
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