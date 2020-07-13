Экономика
Российская газетаХуснуллин обозначил планы по вводу жилья до конца года
Для сравнения: по данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2019 году вырос на 4,9% по сравнению с показателем за прошлый год - до 79,4 миллиона квадратных метров.
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Хуснуллин заявил, что в России по итогам 2020 года может быть введено 75-78 млн кв. м жилья
Будущее России. Национальные проекты04:30
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Политика
Путин прокомментировал уровень безработицы в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru 11 июля в 13:50
Здоровье
218 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
Уральский меридиан 03:51
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru вчера в 05:42
Политика
Трутнев заявил о плохой работе властей Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подтвердил, что приехал в Хабаровск для проверки работы властей региона.
Коммерсантъ 05:20
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна вчера в 14:12
Авто
Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России
Китайский автогигант JAC привезет в Россию новый JAC Sunray, который станет прямым конкурентом отечественной "ГАЗели".
Новые автомобили вчера в 12:33
Автоспорт
Даниил Квят вновь отказался вставать на колено
Гонщик Формулы-1 из России Даниил Квят, выступающий за AlphaTauri, в очередной раз не пожелал опускаться на колено в качестве поддержки борьбы с расизмом.
Car.ru вчера в 23:22
Общество
Эксперты РАН и МГУ считают, что дочь Дмитриева давала показания под давлением
Приемная дочь историка Юрия Дмитриева дала показания против своего опекуна под давлением проводивших допрос следователя и психолога.
Собеседник 04:35
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Хоккей
Овечкин показал фото с российскими хоккеистами «Вашингтона»
Во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, российские хоккеисты «Вашингтона» встретились дружной компанией.
ProstoProSport вчера в 04:17
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Андрей Губин выступил на публике после долгого перерыва
РИА Новости 05:16
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Армия и оружие
Замена старых ядерных бомбардировщиков в РФ упирается в финансы — КНР
Причиной, по которой обновление одной из триады сил ядерногого сдерживания — ядерные силы воздушного базирования, задерживается в России, являются деньги, заявляет 28 июня китайское издание The Paper в статье цикла «Ядерное возрождение России».
ИА Красная Весна 04:28
Происшествия
«Норникель» уволил руководство Талнахской фабрики за откачку технической воды в тундру
"Норникель" уволил директора и главного инженера Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) по результатам расследования инцидента со сливом оборотной воды в тундровую зону, произошедшего 28 июня, говорится в сообщении компании.
ТАСС 05:07
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Происшествия
«Гниду» из «Кадетства» оштрафовали за оскорбления полицейских
Врачи вызвали полицейских, которых Емельянов начал также оскорблять и угрожать им. В мае мировой суд закрыл дело, Емельянову назначили штраф.
Газета.Ru 04:35
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Хорватский защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен в ближайшее время может оказаться в санкт-петербургском "Зените".
Вести.Ru вчера в 15:43
Общество
Посольство Венгрии удалило сообщение об открытии границ для россиян
Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.
РИА Новости 04:49
Политика
Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей
Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:33
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Коммерсантъ 11 июля в 10:49
Политика
Германия призвала ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Связанные с хакерской атакой на бундестаг в 2015 году лица могут попасть под санкции Евросоюза.
Политика Сегодня вчера в 21:26
Футбол
Глава УЕФА поздравил РФС с 60-летием победы сборной СССР на Евро
Аргументы и Факты 10 июля в 06:10
Энергетика
РФ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу нефти
Россия, Саудовская Аравия другие страны ОПЕК+ намерены обсудить увеличение добычи нефти с августа.
Рамблер вчера в 09:39
Происшествия
СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 05:16
Общество
Россияне одобрили повышение налогов
Опрошенные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне одобрили повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с высокими заработками, свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации.
Lenta.ru 05:03
Футбол
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
ODDS.ru 04:06