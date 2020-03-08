Общество
РИА НовостиХуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Происшествия
В Египте зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Шестидесятилетний немецкий турист скончался в Египте, став первой жертвой коронавируса в этой стране, объявило Министерство здравоохранения в Каире в воскресенье.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Политика
Зеленский высказался о деле MH17
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде.
Футбол
Чемпионат Италии. Парма - СПАЛ
Прямая трансляция матча – 8 марта.
Общество
В ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет с приходом лета
Как сообщало ИА REGNUM, на 6 марта текущего года в мире установлено порядка 100 тыс. заразившихся коронавирусом, из которых скончались свыше 3,4 тыс. человек.
Общество
В Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
«Глубокое воспаление соединительной ткани, которое часто возникает в связи со стрептококками или воспалительными заболеваниями кишечника», – цитирует издание Focus.de Йенса Тесманна, члена профессиональной ассоциации немецких дерматологов.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Кино
Умер актер фильма «Няньки» Дэвид Пол
Роль в фильме «Няньки» принесла им мировую известность. Звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни.
Здоровье
В ВОЗ назвали бесполезные способы лечения коронавируса
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опровергли некоторые слухи, которые ходят вокруг профилактики и лечения коронавируса, пишет "Газета.ru".
Армия и оружие
В Идлибе после прекращения огня зафиксировали шесть обстрелов
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Происшествия
Две жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Общество
Голикова назвала «раздутой» панику вокруг коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала "раздутой" панику вокруг распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пишет ТАСС.
Общество
Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 марта
Российский лидер от всего сердца поздравил женщин Российской Федерации с праздником весны.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Политика
Международные следователи продлили соглашение о сотрудничестве по MH17
Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
Футбол