Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Общество Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

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Общество Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

Армия и оружие На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США Списанные военные корабли ВМС США станут единственным средством усиления украинского флота, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Происшествия У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.

Шоу-бизнес Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.