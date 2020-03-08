Общество

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РИА Новости07:48

Хуснуллин сообщил, что проект ВСМ Москва - Казань отложили в связи с высокой стоимостью

ТАСС08:16

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство ВСМ Москва – Казань

БИЗНЕС Online08:20

Хуснуллин рассказал почему отложили проект ВСМ Москва — Казань

Реальное время08:16

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство железной дороги Москва - Казань

Вести.Ru06:57

Создание скоростной ж/д магистрали Москва—Казань отложено из-за высокой стоимости

Коммерсантъ08:31

Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва-Казань высокой стоимостью

Интерфакс08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM 12:47
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM 07:42
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия 08:48
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика

Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе

Татар-информ 05 марта в 15:10
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru 11:04
Общество

Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
РИА Новости 10:47
Музыка

Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть

Sibnet Новости вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа 05:14
Биатлон

Хованцев заявил, что Логинов может больше не выступить в этом сезоне

Хованцев заявил, что возможность участия Логинова в Контиолахти остаётся под большим вопросом.
Ореанда-Новости 12:05
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Фигурное катание

Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Газета.Ru 10:58
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru 12:43
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну войск США

Lenta.ru 09:00
Армия и оружие

На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США

Списанные военные корабли ВМС США станут единственным средством усиления украинского флота, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Московский Комсомолец 06 марта в 23:24
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию

Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Car.ru 08:01
Происшествия

В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком

ТАСС 10:55
Общество

Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой

Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг коронавируса в России вице-премьер страны Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:20
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Известия вчера в 21:07
Происшествия

У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус

У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
РИА Новости 06 марта в 19:25
Общество

«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта

Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.
Gazeta.SPb 10:46
Шоу-бизнес

Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами

Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Bimru.ru 07:08
Кино

Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»

Газета.Ru вчера в 17:47
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Единоборства

Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором

NewInform 04:28
Фигурное катание

Орсер призвал фанатов Медведевой набраться терпения

РИА Новости 10:12
Общество

Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Lenta.ru 12:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное