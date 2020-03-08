Общество
РИА НовостиХуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Общество
В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом
Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Политика
Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Биатлон
Хованцев заявил, что Логинов может больше не выступить в этом сезоне
Хованцев заявил, что возможность участия Логинова в Контиолахти остаётся под большим вопросом.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК
В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Фигурное катание
Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Армия и оружие
На Украине намерены усилить флот списанными кораблями ВМС США
Списанные военные корабли ВМС США станут единственным средством усиления украинского флота, которое позволит изменить баланс сил на Черном море, заявил украинский военный эксперт, замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina следует пустить в серию
Не многим известно, что версию LADA Kalina планировали выпускать с другим кузовом.
Общество
Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг коронавируса в России вице-премьер страны Татьяна Голикова.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров
Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Происшествия
У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирус
У 21 человека на круизном лайнере Grand Princess, находящемся у берегов Калифорнии, нашли коронавирус, заявил в ходе пресс-конференции в Вашингтоне вице-президент США Майк Пенс.
Общество
«Победа» отменила рейсы в Италию до конца марта
Авиакомпания приостановила рейсы из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо, говорится в сообщении «Победы» на официальном сайте.
Шоу-бизнес
Ольга Зуева снялась обнаженной перед родами
Зуева позирует голой на берегу океана, на пляже, при этом снимок был сделан еще несколько недель, а то и несколько месяцев назад, когда Зуева еще находилась в положении.
Кино
Кристиан Бэйл исполнит роль злодея в фильме «Тор 4: Любовь и гром»
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Единоборства
Нурмагомедов согласился на реванш с Макгрегором
Фигурное катание
Орсер призвал фанатов Медведевой набраться терпения
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.