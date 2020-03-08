Общество

РИА НовостиРИА НовостиХуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва-Казань высокой стоимостью

Интерфакс08:45

Создание скоростной ж/д магистрали Москва—Казань отложено из-за высокой стоимости

Коммерсантъ08:31

Хуснуллин рассказал почему отложили проект ВСМ Москва — Казань

Реальное время08:16

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство проекта ВСМ Москва - Казань

ТАСС08:16

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство ВСМ Москва – Казань

БИЗНЕС Online08:20

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РИА Новости07:48

Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство железной дороги Москва - Казань

Вести.Ru06:57
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Марат Хуснуллин
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020 года. Кандидат экономических наук.
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