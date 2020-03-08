Общество
РИА НовостиХуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
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Происшествия
Суд отправил под домашний арест подозреваемого в убийстве в Петербурге
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка.
Политика
Эрдоган пригрозил односторонними действиями в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
Армия и оружие
В The Aviationist рассказали о необычных наземных испытаниях Су-34
В Московской области на полигоне ГкНИПАС провели наземные испытания истребителя-бомбардировщика Су-34.
Общество
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в России. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Алсу в гримерной Кремля сменила джинсы-бойфренды на силуэтное платье в пол
Позже в гримерной Алсу сменила свой повседневный наряд в стиле Casual на силуэтное платье в пол.
Общество
Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом, однако чувствует себя хорошо.
Фигурное катание
Фигурист Жиганшин пропал без вести в Москве
Политика
Климкин предрек катастрофу Киеву в День Победы
Украинский экс-министр иностранных дел Павел Климкин увидел катастрофу для Киева в праздновании Дня Победы.
Хоккей
ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Происшествия
Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте
В Египте скончался 60-летний гражданин ФРГ, заболевший COVID-19. Он стал первой в стране жертвой нового коронавируса.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
В Twitter NASA опубликовано представление марсохода. Он называет себя и рассказывает о задачах своей миссии.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Биатлон
Логинов может пропустить этап Кубка мира в Контиолахти
Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что российский биатлонист Александр Логинов может пропустить восьмой этап Кубка мира, который на следующей неделе пройдет в финском Контиолахти.
Здоровье
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл произвели фурор на музыкальном фестивале
Меган Маркл и принц Гарри совершили, вероятно, последний официальный визит в Лондон в статусе старших членов королевской семьи.
Общество
Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.
Общество
ПФР рассказал о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Стало известно о 70-летней омичке, которая получает страховую пенсию в размере 52,5 тыс. рублей.
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Происшествия
В Китае обрушился карантинный центр
В китайском городе Цюаньчжоу обрушился центр, в котором местные жители находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса Covid-2019.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий полномочия заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Общество
Кудрин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения COVID-19.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.