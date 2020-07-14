Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии планируется ускорить на год и завершить в 2024 году вместо запланированного ранее 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

с чего всё началось

Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ "Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев. 20

Авто Кроссовер BMW X3 получил электрическую версию С нуля до первой «сотни» кроссовер разгоняется за 6,8 секунды. Максимальная скорость составляет 180 километров в час. 4

Здоровье В Щигровской ЦРБ прокуратура нашла нарушения по выплатам медикам Соблюдение прав всех пятисот сотрудников больницы остаются на контроле прокуратуры.

Общество Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. 2

Общество Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента. 1

Экономика Германская компания вложит миллиарды в бизнес под Петербургом По сути, речь идет о расширении действующей площадки на территории «Раум Бугры», что позволит немцам повысить коэффициент локализации своего бизнеса в России.

Путешествия АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру. 371

Спорт Российский борец Махов объявлен победителем Олимпиады-2012 Российский борец-тяжеловес вольного стиля Билял Махов, завоевавший бронзовую награду на Олимпийских играх в Лондоне, объявлен олимпийским чемпионом, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Политика Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 1,9K

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фотографии дочерей Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе. 23

Общество Силуанова предупредили о риске для ввоза пультов для телевизоров Пульты дистанционного управления для телевизоров и других устройств попали в список товаров, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ), хотя они не являются подакцизными, как, например, алкоголь или табак. 654

Политика Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru". 79

Происшествия В Татарии расследуют дело маньяка и ищут пострадавших женщин Нижнекамск, Татария, 13 июля 2020, 10:17 — REGNUM Следственные органы по Татарии продолжают расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), возбужденного в отношении 34-летнего жителя Нижнекамска, которого подозревают в нападении на женщин. 16

Происшествия Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". 5

Экономика «Газпром» в I квартале получил убыток по МСФО впервые с 2015 года "Газпром" в первом квартале 2020 года получил убыток по МСФО впервые с 2015 года, он составил 116,249 миллиарда рублей против прибыли в 535,908 миллиарда рублей годом ранее, сообщила компания.

Общество Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности». 259

Авто Aurus определился с дизайном внедорожника Komendant Как пишет «Российская газета», в их распоряжении оказались фотографии, на которых изображена финальная версия внедорожника Aurus Komendant. 8

Общество Навального вызвали на допрос по делу о клевете Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете. 74

Политика Володин призвал коммунистов покаяться за подаренный Украине Крым Москва, 14 июля 2020, 14:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коммунистов покаяться за передачу Крыма Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Общество Названы неочевидные признаки умных людей Неочевидные признаки умных людей опубликовали в Сети. Пользователи социально-новостного сайта Reddit опубликовали список черт умных людей.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1,2K

Здоровье В Петербурге развернули 9184 койки для коронавирусных больных Сегодня в Северной столице для пациентов с COVID-19 развернуто 9184 койки. Из них 8333 коек предназначены для взрослых и 851 – для детей. 7