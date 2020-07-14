Общество
ИзвестияХуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году
Строительство моста через реку Лену в Республике Саха (Якутия) будет завершено на год раньше, чем планировали, в 2024 году. Об этом во вторник, 14 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии может быть ускорено на год, то есть завершиться в 2024 году.ТАСС09:11
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